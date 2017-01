Ocho abrazos

Los jugadores de la Segoviana celebran un gol ante la desolación del portero del Villaralbo David. / KAMARERO

Siempre se ha dicho que el fútbol mueve pasiones, pero normalmente ello sucede cuando los rivales están parejos, y cuando la incertidumbre por la victoria sobrevuela en los días previos al partido, y mucho más si durante el mismo la igualdad es manifiesta. Pero, cuando el encuentro es amistoso, o aún siendo de competición existe sobre el terreno de juego una diferencia abismal entre uno y otro equipo, el fútbol pasa de mover pasiones a convertirse en un tedio solo roto por alguna acción puntual, como en el caso de ayer por los ocho goles que consiguió la Segoviana frente al Villaralbo.



A veces (cada vez menos) en fútbol el pez chico se come al grande a base de correr como si no hubiera un mañana, aprovechar alguna de las pocas ocasiones de gol que tiene, y rezando a los dioses del balompié para que el contrario no tenga el día. Pero cuando el pez grande te marca un gol en el minuto siete, otro en el nueve, y uno más en el catorce, ya puede el pez chico coger el paraguas y esperar al chaparrón, que se va a mojar seguro. Eso fue lo que le pasó al Villaralbo, colista de la Tercera, ante una Segoviana que en los dos encuentros de competición ante el conjunto zamorano le ha marcado la nada despreciable cifra de 21 goles. Casi nada.

Con Abraham García en la grada cumpliendo su segundo y último partido de sanción al lado de Lele, que cumplía el primero de los dos que le cayeron por su expulsión ante La Virgen del Camino, la dirección desde el banquillo recayó en Iván Yubero, por fin con la ficha tramitada después de varios meses de papeleos. Las consignas estaban claras, así que desde el inicio la Segoviana salió con intensidad a pesar de las novedades en el once, con Pablo ocupando el sitio en la portería, Chema y Borja en la defensa, más Dani Arribas comenzando de inicio ante un rival que llegó a La Albuera con ganas de disfrutar del fútbol, presionando la salida del balón de los locales pese a jugar con cinco defensas.



Pero bastó con que Calleja y Fernán apoyaran a Manu en la salida del balón para que los espacios comenzaran a surgir en torno a la pelota, monopolizada por los jugadores gimnásticos, que comenzaron a llamar a la portería de David con cierta timidez en los primeros cinco minutos, hasta que de un sonoro golpe la puerta se vino abajo después de que Javi Marcos remachara a las mallas un remate en semifallo de Quino tras el segundo saque de esquina consecutivo de los locales.

Sin plan B El Villaralbo, que llegó a Segovia con la intención de aguantar todo lo posible el empate sin goles buscando la sorpresa, no tenía plan B por si recibía un disgusto pronto; así que, en lugar de cerrar de nuevo su portería, se la dejó abierta de par en par, y por allí entraron en manada los jugadores de ataque de la Segoviana, sobre todo por la banda derecha de su ofensiva, por donde Borja Plaza, Quino y Dani Arribas campaban a sus anchas.



Dani Calleja marcó el 2-0 a la media vuelta después de recibir un centro de Quino en el minuto nueve, y cinco más tarde inició una acción de ataque marca de la casa, entrando por la izquierda con el balón controlado hasta llegar al borde del área, donde combinó con Dani Arribas, que abrió hacia Quino. Bastó con que el segoviano pusiera el esférico en el segundo palo para que el propio Calleja, con el pecho, rubricara el 3-0 y lo celebrara con los miembros de su peña, de reciente creación.



El partido en lo que a emoción por el resultado final se refiere, había durado un cuarto de hora, así que para sobrellevar el resto del encuentro hubo que buscar otros alicientes, como mirar lo que iba haciendo el Cristo Atlético frente al Bupolsa (en el último favor de Santi Sedano a la Segoviana, ahora como técnico del cuadro burgalés), apostar por el marcador final del partido, o contar el número de ocasiones en las que los jugadores de la Segoviana buscaron a Ayrton tratando de que su compañero se reencontrara con el gol después de muchos días sin marcar. Porque entre la lesión y una cierta dosis de mala fortuna pese a su trabajo en el campo, el ‘9’ azulgrana llevaba ya un tiempo de secano.



El árbitro también quiso poner algo de aliciente a un partido que corría el riesgo de tornarse en aburrido, escamoteando un claro penalti sobre Calleja en el primer tiempo, o aplicando a rajatabla la regla del 'truco deliberado' (tal y como marca la regla de la cesión) en una acción de Álvaro con su guardameta, ya en la segunda parte. Pero antes de que el colegiado pusiera algo de picante al juego, la Segoviana ya había cerrado la manita con los tantos de Fernán y de Dani Arribas, los dos de bella factura, con el primero empalmando un centro desde la derecha, y el segundo cabeceando al palo largo un envío desde la izquierda.

El lógico bajón Tras el descanso, pasó el Villaralbo a defender hombre a hombre (como lo leen), y el partido tuvo algunos minutos de una cierta incertidumbre en el juego. Aún así, los de casa incrementaron su renta con un nuevo tanto de Dani Arribas y otro de Kike después de dos buenas jugadas de Fernán, la primera de ellas con la colaboración de Borja Plaza, y Ayrton consiguió el gol que cerraba la cuenta a diez minutos para el final tras otro buen servicio del lateral azulgrana, que se dio una ‘jartá’ a asistir a sus compañeros.



Así, a falta de pasión, la Segoviana puso todo de su parte para que sus aficionados se marcharan contentos del campo. El equipo venció, goleó y se gustó salvo algunos minutos algo extraños mediado el segundo tiempo, y vuelve a ser primero en solitario. Pese a lo desapacible del día, el equipo volvió a rentabilizar el precio de la entrada.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Pablo, Borja Plaza, Víctor Pérez, Chema, Javi Marcos, Manu (Alfonso, m.66), Fernán (Rubén, m.73), Dani Arribas (Kike, m.56), Ayrton, Dani Calleja y Quino.

CD VILLARALBO: David, Álvaro, Marcos (Dani Martínez, m.46), Cala, Omar, Denis (Escribano, m.21), Jarabo (Eder, m.69), Justi, Carli, David Grande y Raúl Calvo.

ÁRBITRO: Gámez Illera, asistido en las bandas por Pascual y Calleja. Mostró tarjeta amarilla a Álvaro.

GOLES: 1-0 (m.7) Javi Marcos; 2-0 (m.9) Dani Calleja; 3-0 (m.14) Dani Calleja; 4-0 (m.27) Fernán; 5-0 (m.31) Dani Arribas; 6-0 (m.55) Dani Arribas; 7-0 (m.60) Kike; 8-0 (m.80) Ayrton.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Liga en el grupo octavo de la Tercera División, disputado en el campo de La Albuera, con la presencia de alrededor de 737 espectadores, según informó el club.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.