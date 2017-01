El Espinar peca de falta de oficio

El jugador de la UD El Espinar San Rafael controla un balón durante el partido contra el Racing Lermeño. / J.A. TORREÑO

La UD El Espinar San Rafael cayó en el último suspiro en su visita al campo de El Arlanza del Racing Lermeño por el resultado de 3-2. La Unión mostró durante 87 minutos un compendio de sus virtudes y durante los últimos tres pecó de inexperiencia y dejó sus debilidades a favor del cuadro local. En el 87 La Unión ganaba por 1-2 en Lerma, sin pasar apuros a pesar del dominio de los burgaleses, pero dos inocentes pérdidas de balón en el centro del campo, una en ese mismo minuto y otra dos después dieron la posibilidad a los locales de dar la vuelta al marcador. Durante 86 minutos El Espinar fue superior a los burgaleses y fue al filo del añadido cuando tiró por la borda el trabajo dispuesto sobre El Arlanza.



Comenzó el encuentro y pronto se vio que los hombres del conjunto verdinegro salieron desde el principio, con un buen planteamiento de Bertó que situó a Gabi entre líneas, más adelantado que de costumbre. Esto hizo que el Lermeño no tuviera comodidad y que los centrocampistas espinariegos recuperaran el balón rápidamente y elaboraran el juego con pausa, asistiendo a sus delanteros de forma fluida y constante. Al poco del pitido inicial, El Espinar avisó de sus intenciones con una ocasión de Jaime, fruto de un rechace que se marchó por alto tras una jugada con participación de toda la delantera.



En el minuto 11 un nuevo balón robado por La Unión volvió a sembrar intranquilidad en el área local. Un pase en profundidad que recibió Guille, para driblar a su par, y sólo ante el guardameta Alexis, cruzó con el exterior el esférico de manera acertada y anotó el 0-1 para abrir el marcador.



El Lermeño pasó a dominar territorialmente aunque de manera inefectiva. Sus jugadas acababan mansamente en las manos del portero visitante Joselu. Mientras tanto, el cuadro espinariego contragolpeó con mucho peligro: un pase de Óscar a Gabi dejó a éste solo en el interior del área, pero su disparo se marchó por milímetros rozando la base del poste.



En el 28 el colegiado expulsó al entrenador de La Unión ,Luis Bertó, por protestar sus decisiones según su criterio, y ésta circunstancia desconcertó un tanto al equipo, que empezó a defender un poco más atrás de lo que hasta ese momento estaba haciendo.



Tanto fue así que el equipo burgalés efectuó su primer disparo a puerta con peligro, obra de Ortega que desde fuera del área dispara alto. El dominio local se intensificó y fruto de ello llegó el empate, en un saque de esquina que remató en dos ocasiones Eduardo y en la segunda el balón lo desvió Juan Pablo con el tacón para obrar la igualada. Un par de contras peligrosas a cargo de Guille hizo que el Lermeño no se viniera arriba por completo y se llegó al descanso en tablas.



Se reanudó el encuentro tras el ecuador y en el primer minuto se adelantó El Espinar en una jugada de saque de esquina que remató José Segovia apareciendo en el segundo palo con un cabezazo certero y establecer a placer el 1-2.



Transcurrió lánguida y placentera para La Unión ésta segunda mitad, no concediendo ocasiones a los locales, muy bien colocados en el campo y contragolpeando con fundamento. El cuadro de Lerma tuvo más el esférico, pero dejó espacios en defensa y el peligro visitaba con más frecuencia su área que la espinariega. Gabi pudo hacer el 1.3 en el 65, al marcharse solo con el balón controlado en busca de Alexis, pero el colegiado no concedió la ley de la ventaja por una falta anterior al propio jugador visitante. Poco después un pase en profundidad de Teo a Óscar por banda izquierda, hizo que este ganara la partida a su defensor para disparar de forma cruzada, marchándose el balón fuera por muy poco.

Y el desastre El conjunto burgalés dejó hasta cuatro jugadores en el campo espinariego y subió su línea de presión con espacios enormes para La Unión. Lejos de aprovecharlos con pases largos, se produjeron pérdidas absurdas en el centro del campo. En el 87, en un error, fruto de la intensidad imprimida por los locales, consiguieron un balón largo para Eduardo, que centró al segundo palo donde -casi sin ángulo- Juan Pablo remató y batió a Joselu. Casi a renglón seguido, una nueva pérdida y otro balón largo de la firma de los burgaleses, le valió a Juan Pablo para hacer el tercero y definitivo gol de la victoria.



Con la estupefacción en todo el público, que no acababa de creérselo, acabó el partido. La cara de los jugadores espinariegos era todo un poema y el cabreo de su entrenador Luis Bertó se hizo evidente.

RACING LERMEÑO: Alexis, Ortega, Cristian, David (Fco. Javier,min.86), Acinas (Vega, min. 72), Jonatan (Fontecha, min. 59), Álvaro, Guinea, Juan Pablo, Eduardo y Mutilba.

UD EL ESPINAR SAN RAFAEL: Joselu, José Segovia, Jaime, Roberto, Guille, Chopi (Vicente, min. 74), Óscar (Carlos, min. 79), Jonatan, Teo, Gabi y César (Edu, min. 66).

ÁRBITRO: Sanz Monge. Mostró tarjetas amarillas a Mutilba, Roberto y Eduardo por los locales y a Chopi, Óscar, Teo, Jaime, Edu y Roberto por los locales. Expulsó con roja directa a Luis Bertó (min. 28) y Manuel Romano (min. 27).

GOLES: 0-1 (min. 11) Guille; 1-1 (min. 37) Juan Pablo; 1-2 (min. 46) Segovia; 2-2 (min. 87) Juan Pablo; 3-2 (min. 88) Juan Pablo.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Liga Regional de Aficionados, disputado en el campo de El Arlanza.

