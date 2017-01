La Segoviana quiere huir de las confianzas frente al Villaralbo

El delantero de la Gimnástica Segoviana Dani Arribas controla un balón bajo la presión de un rival del CD Villaralbo durante el encuentro de ida. / EL ADELANTADO

A partir de las cinco de la tarde, la Gimnástica Segoviana juega en La Albuera frente al rival con el que empezó todo, frase tan de moda desde hace muchos meses, después de que la pronunciara el futbolista de turno. Y es que, tras un arranque de liga ciertamente irregular, los trece goles que le endosó el conjunto azulgrana al Villaralbo en el estadio José Fernández de la localidad zamorana vinieron a enderezar el rumbo del conjunto gimnástico de tal manera que ya no ha vuelto a perder el viento a favor.



En el Villaralbo, poco queda del equipo hecho a golpe de talonario que pretendió durante algunas temporadas el ascenso de categoría. Ahora, sin el patrocinador principal, pero con la misma dignidad de siempre, el plantel zamorano es el colista de la clasificación a muchos puntos de distancia de la permanencia, pero en lugar de dejarse ir, ha apostado por intentar terminar de la mejor forma posible su paso por la Tercera, y aún dará alguna sorpresa antes de que se acabe la temporada.



Por ello la Segoviana ha planteado este encuentro con el mismo rigor con el que planteó los anteriores, buscando llegar con sus jugadores en el mejor momento posible... y recibiendo con resignación la lesión de la semana. Guille Duque se produjo un esguince de rodilla el pasado jueves, y causará baja para el encuentro, y presumiblemente para varios partidos más. Además, y este dato sí podría considerarse como la única concesión de Abraham García a un partido que se prevé desnivelado, Anel no jugará después de muchas jornadas, necesitado de descanso para intentar recuperarse de sus problemas en la planta del pie. Así que estos dos futbolistas de unen a la nómina de bajas para el encuentro que completan Alfonso, Álex e Ivi.

Cambios A cambio, el cuerpo técnico recupera para la lista de convocados a Borja Plaza y Dani Arribas, por lo que la Segoviana realizará variaciones en su once con respecto al equipo de la pasada semana, con especial incidencia en la línea defensiva, con Chema apuntando a la titularidad formando en el eje de la zaga junto a Javi Marcos, y Borja defendiendo el carril derecho. A partir de ahí, los condicionantes del partido demandarán una u otra alineación, ya que si bien es cierto que se espera un rival que ceda la posesión a la Segoviana buscando la sorpresa a la contra, por lo que Manu (o Domingo si el técnico considera que sería bueno dar descanso al mediocentro) podría bastarse en el centro del campo, las posibilidades de que el día, que se avecina muy frío, y el estado del terreno de juego, que tras el intenso derbi disputado ayer sobre el campo de La Albuera puede no encontrarse en las mejores condiciones posibles, abren otras posibilidades de un fútbol más físico que técnico, algo que no le termina de venir del todo bien a una Segoviana en la que Quino, Kike, Fernán y Calleja tienen mucho que decir a la hora de construir el juego de ataque a base de toque, que no empleando la fuerza.



Como siempre, aprovechar las dimensiones de La Albuera para amenazar por fuera, y buscar la calidad de los mediapuntas con las defensas abiertas será una de las claves del encuentro, en el que también hay que aspirar a recuperar a futbolistas que necesitan de minutos y confianza de cara a unas jornadas más exigentes que la que se espera hoy.



El error pasará por pensar antes en por cuántos goles se va a ganar que en sumar los tres puntos. La Segoviana necesita el triunfo porque el Cristo Atlético no cede en la tabla, logrando victorias quizá sin la exhuberancia ofensiva que muestra el conjunto azulgrana, pero al fin y al cabo sumando de tres en tres, y el Astorga tampoco queda demasiado lejos, por lo que lo primero será ganar, y lo segundo divertir al aficionado. No cabe duda que el conjunto gimnástico está consiguiendo lo primero a base de intentar lo segundo, pero las confianzas no son en absoluto buenas consejeras, y el Villaralbo no sería el primer colista de la clasificación que ha dejado a la Segoviana compuesta, y sin los puntos en La Albuera.

Segundas Jornadas Gastronómicas del club Un grupo de aficionados de la Gimnástica Segoviana ha organizado las las II Jornadas Gastronómicas, que se llevarán a cabo en la jornada de hoy, teniendo como sede el Café Bar el Mito, a partir de las 14.00 horas. Todos los asistentes podrán disfrutar de una caldereta de jabalí con patatas y setas por un donativo de 3 euros que incluye un plato de caldereta, pan y bollo.

