Empate para que nada cambie

No pudo el Naturpellet Segovia vencer al FC Barcelona B en el encuentro de la jornada en la Segunda División. Los segovianos, que buscaban el triunfo para arrebatarle el liderato a su rival, dispusieron de buenas ocasiones de gol, pero también los locales desaprovecharon algunas en un encuentro muy igualado que acabó con un reparto de puntos que prolonga la buena racha de ambos conjuntos, comprime un poco más la clasificación por la zona alta, y deja todo por decidir de cara a un emocionante tramo final de la competición regular.



Comenzó el choque con igualdad absoluta entre dos equipos que se respetaban demasiado y que dedicaron los primeros minutos a tantear al rival. Ni locales ni visitantes se mostraban interesados en asumir demasiados riesgos y el encuentro transcurría sin demasiados sobresaltos ni ocasiones claras de gol. Pese a todo, Segovia pudo adelantarse en el luminoso en el minuto 6 tras un robo de balón de Álex Fuentes. Se fue veloz por a banda el jugador visitante, que pasó en última instancia para Álvaro López, pero el remate de este último se marchó fuera por muy poco.



La oportunidad segoviana fue un espejismo. Las defensas se imponían con claridad a los ataques, con dos equipos que se empleaban a fondo y que hasta en las faltas andaban igualados (dos para cada uno en el minuto 13). Sobre el cuarto de hora de juego, sin embargo, el FC Barcelona B Lassa intentó dar un paso al frente y protagonizó dos llegadas a la puerta contraria, aunque los disparos de Sergi González y Cardona se iban fuera muy desviados.



Esas dos acciones consecutivas de los azulgrana hicieron saltar las alarmas en las filas de Naturpellet, y Diego Gacimartin pidió tiempo muerto para intentar reorganizar a los suyos, buscando como mínimo llegar al descanso con la portería a cero. Le funcionó la charla al preparador del equipo segoviano, y en el minuto 16 Alvarito disponía de una buena oportunidad para adelantar a los visitantes, aunque no acertó con la portería local. Tampoco lo logró en el 18 Iván Quintín, en la que fue la ocasión mas clara de la primera mitad.

Los goles descosen el partido Tras el descanso los dos equipos parecieron salir mas decididos en busca de la puerta contraria, y las primeras ocasiones de peligro no tardaron en llegar. Así, todavía no se había cumplido el primer minuto de la reanudación cuando Xavi Cols estuvo a punto de adelantar a los locales a la salida de un córner, pero su remate se fue alto.



La replica de los segovianos no tardó en llegar, y en el minuto 22 Carlos Muñoz no perdonó. El veterano cierre remató a la perfección el saque de esquina botado por Naturpellet para colocar el 0-1 en el electrónico. En un partido tan igualado como el que se estaba presenciando en el pabellón de la Ciudad Deportiva Joan Gámper, parecía casi hasta lógico que una acción de estrategia pudiera desnivelar el marcador. Pero el Barça B reaccionó con presteza, y en el minuto 24 conseguía devolver la igualada al luminoso en un disparo de Sergio González al que no pudo responder Cidao.



A partir de ese momento, el encuentro entro en una fase descontrolada, con continuas idas y venidas de un área a otra, y numerosos disparos a puerta. La ocasión mas clara para los segovianos la tuvo Iván Quintín, mientras que por los locales era Amores el que fallaba en línea de gol en el 26.



Poco a poco los locales se fueron haciendo con el control, disponiendo de buenas ocasiones para haberse adelantado en el luminoso, pero Amores de nuevo, más Iván y Bermusell no lograron acertar con la portería segoviana. Los fallos de los locales en el remate final dieron alas a Naturpellet, que en el minuto 31 dispuso de una gran oportunidad en una contra que protagonizó Iván y remató en última instancia Buitre. Pero el jugador segoviano, con casi todo a favor, lanzó el esférico desviado de la portería de Feixas.



Un minuto mas tarde el FC Barcelona B cometió su quinta falta y el Naturpellet intentó aprovecharlo. Los segovianos se fueron arriba, y en el 34 Chus pudo marcar el 1-2, pero envió fuera. Tampoco lo logró Alvarito en el 36, con un remate con su pierna izquierda que sacó Feixas con el pie. El Barcelona B se defendía con uñas y dientes y de poco sirvieron los esfuerzos del equipo segoviano, que aunque rondó la puerta contraria, no dispuso de ninguna ocasión clara más. Al contrario, fueron los locales quienes tuvieron la última a dos minutos de la conclusión, en una buena combinación entre Sergio y Luis García que remató fuera este último

Al final, pues, empate a uno que deja las cosas igual en la clasificación y prolonga, una semana más, la buena racha de ambos equipos tras un choque muy igualado.

FC BARCELONA B LASSA: Feixas, Xavi Cols, Uri Santos, Roger Bermusell y Sergio González. Amores, Miquel, Luis, Cardona e Iván.

NATURPELLET SEGOVIA: Cidao, Carlos Muñoz, Álvaro López, Álex Fuentes y Alvarito. Iván Quintín, Chus, Juanfran y Buitre.

ÁRBITROS: Hidalgo Martín y Navarro Liza. Mostraron tarjetas amarillas a Sergio González e Iván por los locales, y a Cidao e Iván Quintín por los visitantes.

GOLES: 0-1 (m.22) Carlos Muñoz; 1-1 (m.24) Sergio González.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga en la Segunda División, disputado en el pabellón de la Ciudad Deportiva Joan Gámper, con la presencia de alrededor de 300 espectadores.

