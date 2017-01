El Colegio de Médicos reitera que no persigue a ningún colegiado por denunciar precariedad

El Colegio de Médicos de Segovia, a través de una nota de prensa firmada por su junta directiva en pleno y a propósito del expediente abierto a la doctora Mónica Lalanda, reitera que desde el mismo no se persigue a los colegiados por denunciar la precariedad laboral y el deterioro asistencial y añade que decir lo contrario, además de injusto, es distorsionar la realidad.

“Nadie niega la valentía de la doctora Lalanda en denunciar la precariedad laboral que con carácter general se está dando en la mayor parte de los servicios sanitarios españoles pero eso debe ser compatible con el respeto escrupuloso a las personas”, señala el Colegio, que indica que las acusaciones deben demostrarse.

En la nota de prensa, la directiva hace un llamamiento a la sensatez pero pide “que seamos más críticos con las informaciones que se difunden y empañan la verdad. Dejemos que sean las personas que instruyen el caso las que decidan, con justicia y equidad, si se ha cometido o no una infracción deontológica”.

Ante el hecho de que desde la prensa médica y en redes sociales se cuestione el proceder de la directiva del Colegio en este asunto, sus integrantes explican que “desde luego no tiene nada que ver con coartar su libertad de expresión”, si no que el expediente abierto a Lalanda responde al derecho que tienen los colegiados del servicio de Urgencias del Hospital “a pedir que se respete su reputación personal y profesional y, en caso de no hacerlo, que se demuestre con hechos las acusaciones públicamente vertidas contra ellos”.

Sin embargo, llama la atención que la directiva hable ya de “declaraciones ofensivas” hechas a través de correos electrónicos y del blog de Lalanda aunque en el mismo texto recuerda que el expediente está en fase de instrucción y todavía no hay una resolución.

