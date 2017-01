El liderato espera

Buitre pasa el balón por debajo de las piernas de Xavi Cols. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia Futsal está a una victoria de conseguir el liderato de la Segunda División, que ostenta desde hace no pocas jornadas el FC Barcelona B, un equipo que ha hecho de la presión defensiva y la velocidad en sus transiciones un verdadero arte, de la mano de un más que buen técnico como es Xavi Closas, que ha sabido dar continuidad al trabajo que durante varias campañas realizó otro gran entrenador, Andreu Plaza, ahora en el FC Barcelona que lidera la Primera División.

Será un encuentro de poder a poder entre dos conjuntos que están sabiendo mantener una velocidad de crucero en lo que a victorias se refiere inalcanzable para el resto de sus oponentes, superando incluso las ausencias, como la que el filial blaugrana tendrá con Khalid, uno de sus mejores jugadores lesionado hace escasas fechas, mientras que en el Naturpellet, por más que Diego Gacimartín se empeñe todas las semanas (con buen criterio) en ponerse la venda de los ‘tocados’ antes que la ‘herida’ de las bajas, estarán todos a disposición del cuerpo técnico. Quizá Edu pueda tener más posibilidades de no jugar el partido, pero el ala segoviano es de esa clase de jugadores a los que no les importa forzar en la recuperación, y más cuando el premio merece la pena. Borja también es duda.

En esta ocasión no cabe duda que el premio del liderato sí merece el esfuerzo de jugar un partido entre los dos conjuntos más en forma del campeonato. El rigor táctico, la defensa y la explosividad en el contragolpe del FC Barcelona B, frente al juego de toque, la defensa a través de la posesión y el aprovechamiento de las oportunidades del Naturpellet, que sabe que se encuentra ante una ocasión de oro para dejar muy consolidada la posición en el puesto de ascenso directo a la Primera División, ya que Valdepeñas y Antequera afrontan desplazamientos complicados, mientras que el Elche se enfrenta a una de las sorpresas del campeonato, el Atlético Menjíbar.

El que se disputará a partir de las cuatro de la tarde en el pabellón de la Ciudad Deportiva Joan Gámper será, sin duda, el mejor partido en la jornada de la Segunda, con 24 jugadores que aspiran, cada uno a su manera, a enfrentarse también la próxima temporada, pero en el Palau Blaugrana y en Primera División.

