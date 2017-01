El obispado cede a Turégano el uso del castillo por 50 años

El castillo recibe aunalmente cerca de 15.000 visitas, siendo uno de los monumentos más visitados de la provincia./ F.descalzo

No ha sido un camino fácil, pero finalmente ha llegado al objetivo final. Tras años de negociaciones entre el obispado de Segovia y el ayuntamiento de la villa, el próximo miércoles 1 de febrero se concretará la cesión en uso al pueblo del castillo de Turégano por un periodo de 50 años, que permitirá al municipio asumir el compromiso del mantenimiento y preservación del monumento más emblemático de la villa episcopal, cuya imagen hace reconocible el pueblo fuera de sus fronteras.

El alcalde Juan Montes no oculta su satisfacción por alcanzar una meta largamente deseada y que, si bien supone la continuidad del estatus que actualmente tenía el monumento -con una cesión rubricada por 30 años que aún no se ha agotado- abre nuevas posibilidades para mejorar la actual gestión. Así, explicó que el hecho de ampliar a 50 años la cesión es un requisito indispensable para acceder a las ayudas y subvenciones oficiales destinadas a la rehabilitación y el mantenimiento de la fortaleza, que harán posible no solo acometer proyectos más ambiciosos sino también desahogar las arcas municipales en las partidas presupuestarias destinadas a este fin.

Como novedad, el acuerdo de cesión incluye también la iglesia de San Miguel, inscrita en el propio castillo, y que hasta la fecha no se había incluido en anteriores convenios. Sobre este aspecto, Montes precisó que el acuerdo mantendrá el culto en el templo –actualmente circunscrito a la festividad de San Miguel y a un reducido número de bodas durante el año- así como el compromiso del Ayuntamiento de consultar con el obispado cualquier solicitud de uso de este recinto ajustada siempre a fines religiosos.

Aunque será la próxima semana cuando se desvelen las características del acuerdo en el acto de la firma del documento de cesión, el alcalde señaló que el impulso que el actual obispo de Segovia César Franco ha dado a este asunto ha sido “decisivo” para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes. En este sentido, Montes valoró el “buen entendimiento y el buen trato” recibido por parte del obispado para desbloquear una situación enquistada desde hace años, en los que ha habido “muchos tira y afloja” entre ambas instituciones, según reconoció el regidor tureganense.



