Un cotizado artillero

Alvarito celebra el gol marcado frente al Real Betis junto a Buitre. / KAMARERO

El alto rendimiento en el que se mece el Naturpellet Segovia no ha pasado desapercibido en la élite del fútbol sala. Con el mercado de fichajes abierto los clubes andan coqueteando con jugadores para reforzar sus equipos de cara a la segunda parte del campeonato. En las filas de la entidad blanquirroja, el ala Alvarito ha despertado el interés de plantillas de Primera y Segunda División, como el Levante UD FS o el Elche CF, siendo el conjunto alicantino el que más tanteó al segoviano para hacerse con sus servicios.



El máximo artillero del Naturpellet, con doce dianas, reconoce el sondeo de los ilicitanos, pero asegura que su mentalidad está puesta en el Pedro Delgado: “Cuando un jugador hace una buena primera vuelta es normal que otros clubes se interesen. Las condiciones ofrecidas eran muy buenas, pero en todo momento he entendido la posición de Segovia y es lógico que las cosas se queden como están. Mi intención es ayudar a subir al equipo de mi ciudad a Primera, que es donde se merece estar”. El contrato del 14 del conjunto blanquirrojo expira al término del curso y, sin entrar a analizar la situación de la próxima campaña, se siente valorado por la afición, el cuerpo técnico y la directiva. “El Presidente -Álvaro Fernández- confía mucho en mí y ahora quiero ofrecer lo mejor de mí para conseguir el ascenso. A nivel individual me encuentro a gusto y quiero ayudar al club en todo lo que pueda”, subraya.

El rival del sábado Lejos de los flirteos, que avalan el buen momento que atraviesa, Alvarito mantiene la mente fijada en el próximo rival de Liga, el Barcelona B Lassa -que actualmente ostenta la posición de líder de la competición-: “A cualquier conjunto que va a su cancha le cuesta sacar algo. Están en primera posición por méritos. Son jugadores jóvenes y rápidos a los que les gusta tener el balón. Vamos con la mentalidad de que tenemos que llevarnos algo de allí y para el espectador será un partido digno de ver”.



El encuentro del sábado, que tendrá como escenario la Ciudad Deportiva Joan Gamper, reunirá a los dos primeros clasificados de la Segunda División para definir el primer puesto de la categoría. Un punto es la diferencia que separa a ambas plantillas, por lo que el duelo copará el protagonismo de la jornada.



“Estamos en un buen momento de forma. El equipo está tranquilo y con mucha confianza. Venimos demostrando que podemos ganar a cualquiera. Tenemos que seguir sumando para mantener el colchón de puntos que tenemos, aunque si pensamos en el ascenso directo nos podemos equivocar. Hasta el momento no hemos hecho nada y tenemos que ir poco a poco”, explica el ala segoviano.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.