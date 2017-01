En Segovia hay alrededor de 2.500 perros censados. / TAMARA DE SANTOS

El Ayuntamiento sigue estudiando la posibilidad de realizar un censo de ADN canino, para poder sancionar así de manera directa a los propietarios de los animales que dejan sus excrementos en la calle, en lugar de recogerlo. Aunque este asunto, reconoció ayer la alcaldesa, Clara Luquero, de momento “está empantanado, porque choca con las leyes de rango autonómico”.

El problema es que la competencia sancionadora en Castilla y León para este asunto la tiene la Junta, a pesar de ser el Ayuntamiento el que tiene que iniciar el proceso, de modo que, de no cambiarse la legislación, el Consistorio realizaría la inversión para elaborar el censo de ADN canino, pero luego no vería beneficios.

Además, recordó Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales, “el coste de hacer ese censo de ADN canino es elevado”. De hecho, dijo, “supondría unos 30 euros por perro realizar la prueba de ADN e incluir los resultados en el censo” actual y en Segovia hay en torno a 2.500 canes —lo que supondría un desembolso de unos 75.000 euros—, “así que hay que ver cómo se valora y cómo se repercute ese coste inicial, porque, en tanto en cuanto no se modifique la normativa, luego la sanción la recauda la Administración regional”, reiteró el edil.

Cambio en las normativas Añadió Torquemada que aún se está estudiando también “que la no recogida de excrementos pueda ser sancionada por alguna ordenanza municipal, como la de Parques y Jardines o la de Convivencia. Eso sí facultaría al Ayuntamiento para que llevara el proceso sancionador hasta último término, no solo en el inicio del procedimiento, sino culminar con la imposición de la sanción, por lo tanto sí que quedaría todo dentro del ámbito competencial de la entidad local y facilitaría” la creación del censo de ADN.

De hecho, concretó la alcaldesa, “en los municipios en los que se ha podido poner en marcha, en otras comunidades autónomas, es porque toda esa inversión inicial de la Administración local para hacer las pruebas de ADN, que es bastante dinero, se recupera vía sanción”.

Asimismo, añadió Luquero, “también se ha planteado alguna cuestión de índole legal que nos ha parado un poco los pies, ya que alguien puede acabar impugnando ante los tribunales la sanción, diciendo que el excremento es de su perro pero que él lo había recogido y alguien lo ha puesto luego ahí. Parece rizar el rizo, pero puede pasar”.

