Las consultas sobre las cláusulas suelo copan las últimas semanas en la OMIC

Sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, situada en la calle Marqués del Arco, 22. / EL ADELANTADO

Ante la petición que elevará Izquierda Unida al pleno, para que el Ayuntamiento ponga en marcha un servicio de asesoramiento sobre las cláusulas suelo para los afectados en Segovia, la respuesta de la alcaldesa, Clara Luquero, no se ha hecho esperar. “El Ayuntamiento cuenta con una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) que está asesorando e informando a los ciudadanos desde el minuto uno, es decir, que ese asesoramiento que piden que se ponga en marcha está funcionando ya”, afirmó ayer.

De hecho, añadió el concejal de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad y Consumo, Andrés Torquemada, “desde que ha surgido todo este boom, por otra parte lógico por la situación lamentable que están viviendo muchos españoles que están afectados por las cláusulas suelo”, se nota que la mayoría de las consultas realizadas en la OMIC son relativas a este tema.

“Desde hace cuatro semanas se están sucediendo preguntas que tienen que ver con los contratos de crédito hipotecario y estrechamente relacionadas ahora con el Decreto que acaba de sacar el Gobierno de España”, dijo Torquemada, en relación al Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno.

Eso sí, apuntó Torquemada que “hay un protocolo que está establecido y que conocen los ciudadanos. En esta situación son las entidades bancarias las que tienen una oficina de atención al cliente; y en segundo lugar, el Banco de España”, y una vez establecida la cantidad a devolver, son las asociaciones de consumidores y usuarios las que tienen el personal cualificado para decir al afectado si es correcta o no, profesionales específicos, personal técnico, abogados, economistas…

Pero “por lo que respecta a la OMIC, no podemos entrar a ver si esos cálculos están bien, porque el perfil no es tan estrictamente de esas características”, puntualizó Torquemada, “pero por supuesto, sí se valora si esa cláusula existe, y si hay algún problema en torno a ese contrato se le va a atender muy gustosamente y se le va a asesorar”.

“Por lo tanto —concluyó— es algo que ya se viene haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero teniendo claras las competencias, para que no induzca a error y que nadie piense que si va a la OMIC le van a decir si está bien hecho el cálculo, porque no existe el personal especializado que valore los cálculos en los casos particulares”.

Ya el pasado año, la oficina que tiene la Concejalía para informar y atender a los segovianos sobre las hipotecas realizó 56 expedientes. De ellos, desde este servicio se llevaron a cabo 35 actuaciones de interlocución con entidades financieras, de las cuales 15 terminaron en acuerdo entre los afectados y el banco.

