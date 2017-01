El Defensor del Paciente recibe 46 quejas desde Segovia en un año

La Asociación El Defensor del Paciente recibió 46 reclamaciones por presuntas negligencias médicas cometidas en Segovia durante el pasado año. El número es muy similar al del año 2015 cuando se tramitaron 45 quejas de los servicios sanitarios segovianos y se vivió un incremento del 15 por ciento de casos con respecto al ejercicio anterior. La presidenta de la asociación, Carmen Flores, indica que en Segovia al igual que en el conjunto de la región la mayoría de las quejas están vinculadas a las listas de espera y a la saturación de los servicios de Urgencias que se está cronificando. “Los colapsos en Urgencias no se deben a situaciones puntuales, que se puedan vincular a la gripe, por ejemplo, sino que es algo permanente motivado por la falta de medios humanos y materiales”, comenta a esta redacción Carmen Flores.

La memoria anual de la Asociación El Defensor del Paciente correspondiente al año 2016 refleja un aumento del 6,3 por ciento de reclamaciones por presuntas negligencias médico-sanitarias en Castilla y León, con un total de 641, frente a las 603 que se presentaron en 2015, ejercicio en el que bajaron con respecto a 2013 y 2014 (680 y 660, respectivamente). Castilla y León es la séptima comunidad autónoma que origina más denuncias en el ejercicio 2016 y los principales servicios y patologías que generan las quejas son Cirugía General, lista de espera, Traumatología, Urgencias y Ginecología y Obstetricia. En su informe la asociación

En el informe de la agrupación —creada en 1997 para evitar cualquier negligencia o indefensión que puedan sufrir las personas que acuden a un centro, clínica u hospital— advierte que Castilla y León ha experimentado un “considerable marchitamiento” y sufre un “notable empeoramiento”.

A su juicio, las listas de espera son el principal problema de la sanidad regional, razón por la que ha recordado que el equipo del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en marzo puso en marcha el 'Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las Listas de Espera (Perycles)' con la finalidad de obtener resultados a largo plazo, concretamente para 2019. Sin embargo, “hasta la fecha, el plan está resultando estéril”, asegura el Defensor del Paciente, que echa en falta un aumento de plantilla, para lo que ha asegurado que se necesita “una sólida inyección económica, no una mera reorganización, sin recursos humanos suficientes, encaminada a fortalecer la sanidad privada a razón de convenios con un gasto, como se ha conocido, que ronda los 140 millones de euros”.

Pediatría El informe nacional muestra que una de las especialidades más endebles del sistema sanitario, durante la última década, es la Atención Primaria. Y aquí detecta el Defensor del Pacientes uno de los principales problemas de la sanidad, que se vive de cerca en la provincia de Segovia. “Las administraciones sanitarias autonómicas generan, en ocasiones, falsas expectativas ofreciendo especialidades sanitarias de las que no siempre disponen; utilizan —concreta la Agrupación—la palabra “Pediatría” para designar la edad del usuario atendido, no la titulación del personal contratado. Y no cabe duda que el médico no especialista en Pediatría que asume esa consulta, hace un esfuerzo extraordinario sin una formación específica”.

“Pueden expedientar a un médico por hacer una denuncia, pero no a todos”

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, anima a los profesionales sanitarios a denunciar las situaciones de precariedad con las que se encuentran a diario. “Los pacientes pedimos la complicidad de médicos, enfermeras y celadores, de todos los trabajadores de la sanidad, para que vayamos todos a una, haciendo una crítica constructiva” dice Carmen Flores. “Pueden expedientar a un médico por hacer una denuncia, pero no a todos; pueden despedir a un profesional, pero no a todos (...); yo no pido que se tiren al río sino sumar y arrimar el hombro”. De esta forma, la portavoz de la agrupación del Defensor del Paciente se hace eco de la polémica generada después de que el Colegio de Médicos de Segovia haya abierto un expediente disciplinario a la colegiada Mónica Lalanda por una presunta ofensa a profesionales de Urgencias del Hospital de Segovia. Mónica Lalanda es la médico que el pasado verano renunció a su puesto en el citado servicio hospitalario y lo anunció el 3 de agosto en una carta -publicada en su blog 'Médico a Cuadros'- que se hizo viral en poco tiempo y tuvo repercusión a nivel nacional, ya que en ella pone de manifiesto la precariedad laboral de los profesionales sanitarios.

