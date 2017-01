Con el título ‘La metrópoli soñada. La imagen del rascacielos en la publicidad de las revistas españolas de arquitectura y construcción de los años treinta’, se ha inaugurado una exposición en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, comisariada por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid (UVa), Francisco Egaña Casariego, y la jefa de Sección de esta Biblioteca, Susana Feito. La muestra indaga en la iconografía del rascacielos en la publicidad española de aquellos años marcados en el campo del arte y la ilustración por una clara apuesta vanguardista.

Precisamente, el profesor del campus María Zambrano, Francisco Egaña, destaca el planteamiento vanguardista de los anuncios que integran la muestra, algo que se pone de manifiesto no sólo en las ilustraciones, sino en las atrevidas tipografías que acompañan a las imágenes comerciales. A pesar del escaso tiempo que lleva abierta la exposición, instituciones de diferentes ciudades españolas han manifestado interés en acoger la muestra.

Los responsables de la organización de la muestra recuerdan que los años finales de la década de los veinte y los primeros treinta han pasado a la historia de la arquitectura neoyorquina como la edad de oro del rascacielos. El cine contribuyó decisivamente a mitificar estos rascacielos, siendo King Kong(1933) la película más determinante para enraizar aquellos gigantes en el imaginario popular. Convertidos en paradigma de modernidad y de esplendor tecnológico, anunciantes de todo el mundo recurrieron a su imagen con el deseo de investir a sus productos de esos valores tan cotizados. Los dibujantes publicitarios españoles de estos años se lanzaron también a representar rascacielos hasta configurar un skyline imaginario que recorre las páginas de las revistas. Por razones obvias, —comentan los organizadores—, esta tendencia o moda queda especialmente patente en las revistas de arquitectura y construcción, donde sirvieron para anunciar no sólo materiales de construcción como cemento, ladrillos o ventanas metálicas, sino también calefacciones, saneamientos y hasta máquinas de escribir y enciclopedias.

“El hecho de que nuestros dibujantes publicitarios no conocieran Nueva York, unido a la inexistencia de rascacielos durante aquellos años en nuestro país —excepción hecha del edificio de la Telefónica de Madrid—les obligó a inspirarse en fuentes diversas como el cine, la fotografía y el dibujo”, comenta el profesor Egaña.

A través de una serie de paneles y de documentos, la exposición indaga en esos modelos y referentes que alimentaron la imaginación de estos ilustradores. En las vitrinas se muestran algunos dibujos de rascacielos realizados por los arquitectos españoles que viajaron a la gran metrópoli. Entre ellos, se expone el álbum de Nueva York del arquitecto Luis Moya, que viajó allí en 1930 acompañado de Joaquín Vaquero Palacios. De este último artista, profundamente vinculado a Segovia, se reproducen varios de los dibujos que realizó durante aquel viaje para ilustrar la edición norteamericana del libro New York, del poeta francés Paul Morand, comenta Egaña.

El resto de vitrinas acogen revistas procedentes de los fondos de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid que muestran anuncios que recurren a la iconografía del rascacielos como símbolo promocional, junto a sus fuentes de inspiración. Figuran obras de los grandes fotógrafos del momento, como Charles Sheeler, o dibujos del genial dibujante y arquitecto norteamericano Hugh Ferriss, que alcanzaron amplia difusión a través de su reproducción en las revistas técnicas de la época. Precisamente un dibujo de Ferriss integrante de su libro The Metropolis of Tomorrow (La metrópoli del mañana) inspiró uno de los anuncios que el pintor y escritor portugués José de Almada Negreiros, compañero de Pessoa, realizó para Cementos Cosmos, y que puede verse en la muestra. De esta cementera establecida desde 1924 en localidad berciana de Toral de los Vados, se exponen otros anuncios, entre ellos el que sirve de cartel de la exposición.

La exposición podrá contemplarse hasta el mes de abril.

