IU estudia la forma de apoyar unos presupuestos “con poco margen”

Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, ayer en rueda de prensa. / T. DE SANTOS

El equipo de Gobierno socialista presentará los presupuestos municipales para este ejercicio en el próximo pleno, que se celebrará el 3 de febrero, y para su aprobación necesita el apoyo —o al menos la abstención— de alguno de los otros grupos presentes en la corporación, algo que, de momento, no parece que vaya a conseguir.

A este respecto, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, afirmó ayer que, “evidentemente, son unos presupuestos con muy poco margen. Si fuera mañana el pleno votaríamos en contra”. Aunque, añadió el portavoz, desde su grupo están buscando la manera de incluir alguna de las propuestas de Izquierda Unida “e intentar influir en esos presupuestos, pero es tan pequeña la partida destinada a inversiones que es muy complicado poder influir”.

“Son unos presupuestos que están al límite —añadió—, que son pragmáticos en el sentido en el que hay que pagar un montón de sentencias y de errores políticos del pasado y entonces lo poco que hay se reparte entre las cosas más urgentes, así que tampoco tenemos mucho margen en ese sentido”.

Galindo, además, criticó que las cuentas municipales están “condicionadas por los errores políticos del Partido Socialista. Es falso cuando se dice que el capítulo de inversiones es de once millones y medio de euros, porque realmente, de esos, cuatro son para enajenación de suelo y luego hay tres que están destinados a pagar la sentencia del talud de Padre Claret, a pagar la sentencia de los terrenos del instituto de San Lorenzo y a pagar los

problemas que están surgiendo con el aparcamiento de José Zorrilla”.

“Sólo esas tres condiciones —el aparcamiento de José Zorrilla, para el que se ha guardado la cantidad que el Ayuntamiento cree que tiene que pagar, que es de 1,3 millones; el talud de Padre Claret; y la parte destinada al instituto de San Lorenzo— nos está costando a los segovianos este año cerca de 10.000 euros al día. Estas son las decisiones del Partido Socialista que nos están causando tanto daño a los ciudadanos. Y al final, todo el capítulo de inversiones no llega a los cuatro millones de euros de inversiones efectivas”.

Además, criticó también la idea del equipo de Gobierno de retomar el parking de Los Tilos, porque, dijo Galindo, “nos parece que se está desviando de una política pensada en la gente y pensada en nuestro patrimonio natural e histórico; y se está alejando de unas políticas de izquierdas, pensadas para la mayoría social y los ciudadanos”.

En el mismo sentido, lamentó que sean “poco participativos”, ya que, según Galindo, hubiera sido positivo dejar a las asociaciones de vecinos decidir algunas de las inversiones a realizar este año, “porque creemos que es fundamental la participación ciudadana en la política municipal”.

Aún así, insistió en que “tenemos esta semana más reuniones del comité de IU y con la candidatura para estudiar los presupuestos y ver si podemos incluir alguna de las propuestas de Izquierda Unida”, de modo que cuando las cuentas lleguen al pleno, aunque el concejal no dé su voto a favor, al menos se abstenga facilitando su aprobación.

Moción. Izquierda Unida elevará al próximo pleno del 3 de febrero, una moción para instar al Ayuntamiento a crear un servicio de asesoramiento para los afectados por las cláusulas suelo, similar al que han abierto ya otras instituciones públicas.

Argumentó el portavoz, Ángel Galindo, que “durante los años del ‘boom’ inmobiliario, la vivienda era el motor de la economía y se empezó a especular con este bien de primera necesidad. Todo este procedimiento estaba gobernado por el interés de las entidades bancarias, que protegieron sus intereses frente al posterior pinchazo de la burbuja, con medidas que no suponían grandes cambios cuando se contrataban, pero sí cuando estalló la burbuja inmobiliaria”.

Un estudio de la asociación Adicae estima que alrededor de 80.000 familias de Castilla y León están afectadas por las cláusulas suelo. Por ello, además de poner en marcha el servicio de asesoramiento a los afectados, la moción de IU pide también que se realice un estudio de los perjudicados en Segovia y se analice cuántos casos han acabado en desahucio.

