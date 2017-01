El sector agrario pide una “reflexión seria” sobre las aguas contaminadas

Planta de tratamiento de purines en Turégano, ahora cerrada. / El Adelantado

Con “sorpresa” han recibido los agricultores y ganaderos segovianos el informe de la Junta sobre la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario. El asunto “no era algo de lo que se hablara habitualmente en los círculos de agricultores y ganaderos”, reconocía ayer Juan Manuel Palomares, el coordinador provincial de UCCL, quien advertía que, a la vista de los datos publicados, se trata de “un problema muy serio” que, sin lugar a duda, “cae de lleno” sobre el sector.

“Todo esto nos va a afectar, seguro”, pronostica Palomares, dando por hecho que, a partir de ahora, “aumentará el control” sobre la gestión del purín. A ese respecto, espera que no ocurra lo que pasó cuando se aprobó, en 2012, el decreto sobre uso sostenible de los productos fitosanitarios, pues “de la noche a la mañana se empezó a sancionar”. Las posteriores conversaciones mantenidas entonces con la Subdelegación de Gobierno, y el hecho de que agentes de la Guardia Civil dieran charlas explicativas de la nueva situación, contribuyeron a lograr una ‘transición suave’.

La primera propuesta de Palomares para avanzar en la resolución de la contaminación de las aguas por nitratos es “implicar desde el principio al sector agrario, no empezar a sancionar”. A su entender, su idea es “una fórmula sencilla pero que resultará efectiva”.

Dicho esto, el coordinador provincial de UCCL sale a defender a su sector, asegurando que “salvo contadas excepciones, la gran mayoría de los agricultores y ganaderos cumplen con la legalidad vigente”. “Otra cosa —agrega— es si las medidas que se nos imponían eran acertadas o no”. Ahondando en esta duda, Palomares pide abrir “una profunda reflexión” sobre la eficacia de las medidas en vigor.

En este asunto de la contaminación de las aguas por nitratos, Asaja coincide en gran medida con UCCL. Ayer, José María Llorente, de Asaja, pidió para empezar “un análisis tranquilo” de la situación. Al igual que Palomares, solicitó no culpabilizar al sector, pues “la mayoría de los agricultores y ganaderos han hecho las cosas bien”, aunque reconoció a renglón seguido que “como en todas las actividades económicas, aquí también ha habido abusos, pero son minoritarios”. Llorente intuye que, con el incremento de la contaminación de las aguas por nitratos, se irá a “un mayor control” de fertilizantes y purines. “En las nuevas ‘zonas vulnerables’ se reducirá el purín a esparcir y cada granja necesitará más superficie de terreno donde echarlo”, cree el portavoz de Asaja.

De lo que no tenía ayer duda Llorente era en calificar de “tremenda barbaridad” la propuesta de Ecologistas en Acción de Segovia de no autorizar, durante cuatro años, nuevas explotaciones de porcino o la ampliación de las ya existentes. “Impedir nuevas actividades económicas no es bueno, y menos en uno de los pocos sectores que crea riqueza”, concluyó Llorente.

Pedro Matarranz, secretario general de UPA, tenía ayer más preguntas que respuestas sobre este asunto de la contaminación de las aguas por nitratos. “Espero —señaló— que la Junta nos convoque a los sindicatos agrarios y nos diga qué es lo que está pasando”. “No me parece correcto que se declaren ‘zonas vulnerables’ sin antes haber explicado en qué consisten a agricultores y ganaderos”, manifestó Matarranz, quien quiso también soltar un interrogante: “¿No tendrán algo que ver estos datos altos de contaminación con el hecho de que ya no funcione la planta de tratamiento de purines de Turégano?”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.