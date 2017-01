La Segoviana eleva su racha a 21 partidos sin conocer la derrota

Anel se impone en un balón aéreo en el partido ante La Virgen. / MAURICIO PEÑAS

Cuatro puntos de seis posibles son los que ha sumado la Gimnástica Segoviana en los dos desplazamientos consecutivos, a los campos de Villamuriel y Virgen del Camino respectivamente, con lo que termina la ronda lejos de La Albuera como líder de la competición, aunque empatado a puntos con el Cristo Atlético, al que supera por el mejor gol/average general.

El partido que disputó el equipo gimnástico en el campo de Los Dominicos tuvo mucho de dificultad, ya que La Virgen del Camino, a pesar de su clasificación, tiene una plantilla que poco a poco ha ido mejorando en su rendimiento, sumando varias victorias consecutivas como local. Aún así, la Segoviana logró ponerse por delante, pero al igual que en otros partidos con ese gol bastó para llevarse los tres puntos, en esta ocasión los azulgranas no consiguieron aguantar el ataque de su oponente, que terminó empatando el partido, y no estuvo lejos de llevarse los tres puntos, si bien es cierto que el conjunto de Abraham García tuvo en su mano abrir más las distancias en la primera parte.

Veintiuno sin perder Sea como fuere, el empate rompe una racha de nueve victorias consecutivas de la Segoviana, pero no la de imbatibilidad, y ya son veintiuna las jornadas que acumula el equipo azulgrana sin conocer la derrota, un registro que todavía puede ampliarse, y que será complicado de superar en mucho tiempo.

Pese a ello, la Segoviana está igualada a puntos con el Cristo Atlético, y tiene al Astorga a tan solo dos, por lo que la pelea por el liderato no está ni mucho menos concluida. Otra cosa es que el equipo azulgrana vaya a bajar de la tercera plaza en el peor de los casos, ya que el Unionistas se sitúa a once puntos, o incluso que se quede fuera del play off, con el quinto clasificado a quince. Así el equipo podrá afrontar con una cierta tranquilidad el partido que el próximo domingo le enfrentará al Villaralbo, colista de la clasificación, en el municipal de La Albuera.

