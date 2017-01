García Calvo transmite a los jóvenes la importancia de los valores sociales

El ponente, con algunos de los alumnos. / MANUEL RODRÍGUEZ

José Antonio García Calvo, exjugador de Primera División y de la Selección Española de Fútbol estuvo ayer en el CEIP Los Arenales, de Cantalejo. Los alumnos del centro educativo pudieron escuchar de primera mano las impresiones y consejos del que fuera hasta hace muy poco un gran jugador de élite. No en vano, vistió las camisetas de Real Madrid, Real Valladolid y Atlético de Madrid.

A través de un vídeo que repasaba su trayectoria primero, y de fotos de su extensa y exitosa carrera deportiva después, los niños interaccionaron e hicieron continuas e interesantes preguntas a García Calvo. Y la verdad es que él no defraudó. Haciendo gala de una gran capacidad para comunicar y conectar con los alumnos, así como de una gran paciencia al responder todo tipo de preguntas, logró transmitir una serie de valores que difícilmente se pueden transmitir en un periodo de tiempo tan corto.

Los valores del esfuerzo, de la familia y los amigos, la figura de los padres, la capacidad para sobreponerse a las adversidades cuando alguien lucha por un objetivo y no sale a la primera, cuando se te cierran la puertas y debes volver a abrirlas, el valor del trabajo... Fue una charla verdaderamente interesante y bonita.

Y si algo demostró García Calvo fue que es una buena persona, con la cabeza fría y sabedor de cuáles fueron sus inicios y su procedencia humilde (Torrecilla del Pinar). Valoró la importancia de la formación de los alumnos en todos los ámbitos. Fue tal su paciencia, que estuvo más de 40 minutos firmando autógrafos a los más de 200 niños que querían llevarse un recuerdo.

Esta charla se enmarca dentro del proyecto a través del cual el CEIP Los Arenales pretende trabajar los valores sociales y humanos con personajes conocidos que puedan dejar en el recuerdo de los alumnos un aprendizaje significativo para el resto de sus vidas.

Sin duda, José Antonio García Calvo será una de esas personas que recordarán por la transmisión de esos valores y por haber demostrado que se puede ser famoso a la vez que buena persona y generoso.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.