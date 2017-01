Las asociaciones muestran su rechazo al CETA por perjudicar a los ciudadanos

Los representantes de las asociaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que están en contra del CETA. / KAMARERO

El Tratado de Comercio e Inversión con Canadá (CETA), que se negocia en el seno de la Unión

Europea, no convence a las organizaciones ciudadanas, sociales, sindicales, ecologistas, agrarias, políticas ni culturales. El rechazo, patente en las manifestaciones llevadas a cabo en diversos países el pasado sábado 21, se fundamenta en que este tratado “está hecho para eliminar las barreras comerciales y las barreras financieras entre la Unión Europea y Canadá”, explicó Francisco Casas, portavoz del Foro Social de Segovia.

Esta liberación busca “la eliminación de las fronteras comerciales y el enriquecimiento de las grandes empresas y las grandes fortunas”, aseguró Casas, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos, ni en cuestiones laborales, ni educativas, ni sanitarias...

Además, señaló Casas, otro de los problemas que presenta el CETA es que “pone a la empresas que buscan un beneficio económico al mismo nivel que los Estados”, de modo que las grandes compañías internacionales, si ven perjudicados o en peligro sus intereses económicos, “pueden denunciar a los Estados [que hayan ratificado el tratado] y exigirles indemnizaciones millonarias”.

El propio tratado prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y estados y la posibilidad para los inversores de recurrir a tribunales privados de arbitraje, limitando y alterando la arquitectura jurídica de la Unión Europea y, por tanto, amenazando la soberanía de los Estados.

“En cuanto a la seguridad alimentaria, también están las empresas por encima de la legislación del Gobierno, y eso hace que el consumidor se encuentre menos protegido”, añadió Casas, ya que la normativa canadiense es más laxa. Como ejemplo, explicó que en Canadá está permitido lavar la carne de pollo destinada al consumo humano con cloro, para que su color sea más blanco, algo que en España está prohibido; pero si se aprueba el CETA no podrá controlarse la carne de pollo que se venderá en nuestro país, y puede llegar desde Canadá.

Pasa lo mismo con colorantes, conservantes, etcétera, que en el país norteamericano están permitidos y aquí no, por considerarse que su consumo es perjudicial para la salud. Y a ello hay que añadir el daño que se puede hacer a agricultores y ganaderos, productores en general, al abrirse las barreras comerciales, lo que restringe la capacidad de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales.

En cuanto a los servicios públicos, como la Sanidad o la Educación, el peligro está en la privatización de los mismos, pues el

CETA limita la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El tratado hace de la liberalización de los servicios la regla habitual y de una regulación de interés público, la excepción, de modo que se amenaza el acceso de la población a servicios de alta calidad como el agua, el transporte, la asistencia social o sanitaria y la educación, acentuando las desigualdades.

El CETA será aprobado por la Comisión de Comercio Exterior hoy, día 24; y por el Parlamento Europeo, en el pleno previsto para los días 1 y 2 de febrero. Aunque cada uno de los países de la UE tiene que refrendar luego el acuerdo, el Gobierno de España tiene prevista la posibilidad de poner en marcha, de forma experimental, unos cuantos de los artículos del CETA, a partir del 14 de febrero. “Nosotros vamos a estar vigilantes y atentos y, si esto se produce, haremos movilizaciones de todo tipo, porque nosotros pedimos al Gobierno español que no ponga nada en marcha de forma experimental antes de la aprobación por parte de los parlamentos nacionales”, concluyó Casas.

