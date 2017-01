Victoria, a pesar de todo

El Unami es presionado por las jugadoras del Chiloeches en su visita al Pedro Delgado el curso pasado. / JUAN MARTÍN

El Unami sobrevivió en la tarde del sábado a las ausencias de varias de sus jugadoras por lesión (Laura Llorente, Rocío) y por sanción (la absurda de cuatro partidos de Cris Carré por repeler una agresión), y superó al Chiloeches con claridad en un encuentro en el que el equipo de Luis Martín tiró de experiencia para saber controlar un choque que no terminó de decantarse en el marcador hasta bien entrado el segundo tiempo, pero que sobre la cancha pareció dominado en todo momento.



El planteamiento de las segovianas pasó por esperar en mitad de cancha el sistema predispuesto por el Chiloeches, para pausar el balón en creación y buscar la verticalidad en los contraataques. Las primeras ocasiones llevaron el sello del Unami. María y Cris dispusieron de las oportunidades más claras para inaugurar el marcador. El rival, por su parte, trató de hacer daño con pases que buscaban el segundo palo. Fue Virginia la que colocó el peligro más inminente en la meta de Elena con un disparo que vio la madera. Con la entrada de Martita y Mónica, las azules fueron rotando con las siete jugadoras en buenas condiciones físicas con las que afrontaron el partido, ya que Lucía sale de una grave lesión y no se la quiere forzar en absoluto.



Marta y Virginia crearon una jugada de pizarra que fue resuelta por Elena con un despeje de mérito. No hubo un dominador claro y Martín decidió tomar cartas en el asunto, haciendo uso de su correspondiente tiempo muerto. Surtió efecto para desnivelar el electrónico, pues un saque de esquina sacado por la capitana Marina fue rematado por Cris con un zapatazo que reprodujo en la escuadra. Un gol que dibujó la tranquilidad antes del descanso y que permitió ofrecer confianza con vistas al segundo tiempo.

Siempre controlado Tras el descanso, el Unami ejerció su control, y María amplió las distancias con un segundo tanto que comenzaba a encarrilar el encuentro, en el que solo llegó un momento de una cierta zozobra para el equipo de casa, después de que Marta consiguiera superar a Elena por única vez en todo el partido, llegándose de esta manera a unos minutos de una cierta incertidumbre, ya que el Unami tenía el partido de cara, pero la diferencia de tan solo un gol no era ni mucho menos definitiva.



Pero el entramado defensivo del equipo segoviano funcionó de manera correcta, cerrando los espacios al Chiloeches, y Elena hizo el resto, echando el cerrojo a su portería. Así fueron pasando los minutos, acrecentando con ellos el nerviosismo del cuadro visitante, y la sensación de que el Unami podía ampliar las distancias a poco que tuviera algo de acierto, Y éste llegó a siete minutos para el final, gracias al tanto conseguido de nuevo por María que de nuevo colocaba a los locales a un paso de romper el choque, algo que logró Laura Usa poco más tarde, con un cuarto tanto que dejó el encuentro visto para sentencia.



Trató de apretar el Chiloeches usando el portero-jugador, pero el éxito de esas acciones suele ser muy escaso, y en esta ocasión tampoco funcionó. Cris cerró la cuenta con el quinto gol del Unami, que de esta manera suma de nuevo de tres en tres, y demuestra que, a pesar de las bajas, es una de las referencias de la categoría.

