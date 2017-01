Jorge se va cedido

Jorge Martín, el joven jugador procedente de la UD Rozas Boadilla, que llegó a las filas del Naturpellet en la presente campaña, se marcha cedido al CD Rivas Futsal para lo que resta de competición. El ala madrileño apenas ha podido gozar de minutos en una plantilla de mucho nivel como es la segoviana, y por este motivo, el Naturpellet tomó la decisión de ceder al jugador zurdo a Rivas para que pueda disfrutar de minutos de juego y eso le ayude, aún más, a la adaptación de la Segunda División. Jorge valora su paso por Segovia como una experiencia positiva: “lo he vivido con mucha intensidad, me he divertido mucho día tras día y me ha gustado trabajar con el grupo que es de mucha calidad en todos los sentidos”.

