No perder lo que no se puede ganar

El centrocampista de la Gimnástica Segovian Domingo trata de robar el balón a un jugador de La Virgen de Camino durante el encuentro disputado en Los Dominicos. / MAURICIO PEÑAS

La Gimnástica Segoviana vio truncada en el campo de Los Dominicos su racha de nueve partidos victoriosos en la competición liguera. Sin embargo, el empate logrado deja buenas sensaciones por varios condicionantes muy a tener en cuenta: en primer lugar la dificultad del campo y del rival que ayer realizó un excelente partido; en segundo lugar, por las numerosas bajas con las que contaba el equipo azulgrana y, por último, porque cuando el fútbol no acompañó los de Abraham demostraron saber tirar de oficio, de orden y sobre todo de mucho sacrificio.

Pese a todo, el partido comenzó a decantarse pronto para los intereses visitantes con un lanzamiento de falta directa protagonizado por Dani Calleja a los 7 minutos de juego. El balón besó la madera con una rosca endiablada que bien pudo convertirse en el primer gol de la mañana.



Los dos equipos decidieron medirse jugar un partido muy físico, muy trabado, exponiéndose muy poco a fallos defensivos. Era un choque de ritmo frenético en el que todos los protagonistas demostraron gran despliegue y mucha intensidad. Al paso por el minuto 20, fue Esaú quien recogió un balón en el centro del área para con un acrobático escorzo tratar de batir a Facundo. No lo consiguió, luciendo el meta uruguayo reflejos y buena colocación.



En la siguiente jugada, una contra bien llevada por la Segoviana, Quino se bastó para aprovechar un error del central Perona con el portero para anotar el primero en el casillero. Abraham García ordenó dar el balón a los verdes y retrasar varios metros su posición para dejar los que fuesesn los de Roberto Carlos los que llevaron la iniciativa a partir de ese momento.



Crecía el conjunto local con balones a la contra siempre terminados por el batallador Lucho. El futbolista maragato caía a una y otra banda y con su movilidad ponía muy difíciles las cosas a los centrales visitantes. Así, en una clara ocasión del nueve virginiano tuvo que ser Anel el que abortase la llegada local que bien pudo suponer el 1-1.

La sentencia no llegó Contestó de nuevo Dani Calleja con una mano a mano frente a Kuni que no supo responder. De nuevo Calleja pudo anotar el segundo y dejar el partido para la sentencia, pero en ninguna de las dos ocasiones pudo superar al guardameta. Sin embargo, antes del paso por vestuarios a punto estuvo La Virgen de firmar las tablas: una acción individual de Charly por el costado derecho por el balón servido sobre Esaú, pero éste no pudo acertar a rematar pese a su excelente control.



La segunda parte nada tuvo que ver con la primera, en fútbol y ocasiones. La Virgen trató de llegar a base de intensidad y esfuerzo físico frente a un Segoviana que trató de mantener en resultado y el balón lejos de su portería. Baste decir que las ocasiones más claras visitantes fueron a balón parado y dos remates muy lejanos prácticamente sin peligro por parte de Domingo y Guille Duque.



A la hora de juego, una jugada de nuevo por banda derecha de Aarón sirvió para romper a Rubén y colocar el balón en el áera pequeña. Ahí no perdonó Esaú quien con todo el tiempo del mundo, amagó, dribló y puso la bola muy lejos del alcance de Facundo.



Tras situarse las tablas en el luminoso, la Segoviana trató de dar un paso al frente asegurando, eso sí, la defensa gracias a la entrada de Chema por el voluntarioso Quino. Sobre todo, la Virgen entraba por los costados, siempre con Aarón y Lucho como protagonistas, uno en cada banda. Dos auténticos quebraderos de cabeza para la defensa visitante.



Durante los últimos minutos la Segoviana incluso temió por el punto conseguido ante el ímpetu virginiano. Los de Roberto Carlos encerraron en su campo a los azulgrana y a base de balones colgados y más voluntad que ideas y acierto, estuvieron muy cerca de llevarse la victoria. Fue sin duda un partido entre dos grandes equipos de la categoría pese que el estado clasificatorio de La Virgen no demuestre el verdadero nivel de su plantilla. Mientras tanto la Segoviana saca adelante un partido difícil y tacha del calendario uno de los campos más problemáticos de la categoría.

LA VIRGEN DEL CAMINO: Kuni, Charly, Negral, Mario (Cristian, m.77), Rabanal, Porfirio, Perona (Ramírez, m.83), Aarón, Aser (Álex Pérez, m.80), Esaú y Lucho.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Facundo, Guille Duque (Diego Gómez, m.83), Javi Marcos, Anel, Rubén, Manu, Domingo, Fernán (Kike, m.76), Quino (Chema, m.70), Dani Calleja y Ayrton.

ÁRBITRO: Gómez Esteban. Mostró tarjetas amarillas a Charly, Aarón, Lucho y Esaú por los locales, y a Javi Marcos y Domingo por los visitantes. Expulsó al entrenador local Roberto Carlos (m.55).

GOLES: 0-1 (m.21) Quino; 1-1 (m.60) Esaú.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada de Liga en el grupo octavo de la Tercera División, disputado en el campo de Los Dominicos, con la presencia de alrededor de 350 espectadores.

