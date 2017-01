De poder a poder

Los capitanes de la UD El Espinar San Rafael y del Unami, junto con el trío arbitral, antes de comenzar el derbi en el campo de Los Pinos. / J.A. TORREÑO

El campo de Los Pinos acogió un derbi provincial entre dos equipos con aspiraciones muy distintas, con un Unami que pugna por el ascenso mientras La Unión aspira a mantenerse y consolidarse en la categoría. Pero tras la disputa de los 90 minutos la diferencia en la clasificación no se hizo patente, más bien lo contrario.



Comenzó el choque con un par de minutos de tanteo, pero pronto los visitantes se hicieron con el control del partido apostando por un juego muy rápido, combinado y al primer toque que hizo que ya los 6 minutos Mariano tuviera la primera oportunidad de marcar, con un disparo que se fue fuera por poco, tras una jugada muy elaborada de todo el equipo. Poco después la volvió a tener el cuadro visitante con otro disparo que detuvo Joselu con dificultad a remate de Otero.



A los 10 minutos de partido llegó el 0-1: Juli se internó por la banda izquierda, buscó la diagonal tras recortar a un defensa, y lanzó un potente disparo desde 25 metros con efecto que se coló por la escuadra derecha de la portería espinariega sin que Joselu pudiera hacer nada.



El 0-1 hacía justicia en el marcador, ya que el Unami estaba pasando por encima de La Unión que asistía atónita al vendaval de juego azulón con juego muy rápido y de constantes permutas en la zona de creación que los centrocampistas espinariegos no conseguían contrarrestar.



El balón iba de banda a banda y las ocasiones se sucedían: en el 14, Javi de la Cruz, solo ante Joselu cruzó en exceso, y en el 23 Juli, también sólo ante el guardameta local, se entretuvo en demasía, dando tiempo a Víctor a llegar y despejar milagrosamente.

Cambio de panorama Pero algo cambió a partir del ecuador del primer tiempo, ya que el Unami no pudo mantener ese ritmo tan vertiginoso, La Unión consiguió reajustar los marcajes en el centro del campo, y los verdes pasaron de dominados a dominadores. En el minuto 30, en un balón al interior del área se produjo un choque entre Gabi y el portero visitante Christian que el colegiado interpretó como penalti. El partido estuvo parado dos minutos para atender al delantero espinariego antes de que Teo reinstaurara las tablas en el marcador al transformar la pena máxima.



Hubo equilibrio hasta el final de la primera mitad, con dos ocasiones de nuevo para Juli que el fino extremo de Unami no acertó a materializar.



La segunda mitad se inició con ese mismo tono de equilibrio e igualdad. El Unami jugaba de forma mas preciosista, pero el tesón y la constancia espinariegas no exentas de calidad hacían que el partido no tuviera un claro dominador, y las ocasiones de gol escaseaban, con un par de lanzamientos a balón parado, uno en cada área, que apenas inquietaron las porterías, aunque en una jugada del área visitante se reclamó penalti por derribo de Gabi.



Así se llegó al minuto 60, en el que tras un saque de banda se produjo un fallo de marcajes en la Unión que aprovecha el equipo dirigido por Barto para poner un balón en profundidad que deja solo mano a mano a Mariano frente a Joselu, al que bate de disparo raso.

Más ocasiones El 1-2 afectó sobremanera a La Unión, que no esperaba este tanto y pasó por unos minutos de desconcierto que aprovechó el Unami para asentarse en el campo y disponer de más oportunidades, la más clara la de Coby en el 35 en otro mano a mano, esta vez evitado por una gran intervención de Joselu.



Faltaba el arreón final de los locales, que puso un tono de dramatismo en el partido. Sin nada que perder, los verdinegros sitiaron el área del Unami que se defendió como pudo: en el 42 Pedro tuvo el empate en sus botas, con un lanzamiento desde el lateral que se fue fuera por poco, en el 43 un disparo de Óscar se fue lamiendo la base del poste con Christian ya batido y en el 44 Guille cabecea a la escuadra. Cuando todo el campo cantaba el gol del empate apareció Christian que en un vuelo espectacular consiguió despejar el esférico. El Unami lo pasó mal en estos minutos, achicando balones como pudo, y suspiró de alivio cuando el colegiado señaló el final de la contienda.



No fue inmerecida la victoria del Unami aunque el empate tampoco hubiera faltado a la justicia. en un derbi apasionante jugado de poder a poder, cada equipo con sus armas y que no defraudó a ninguno de los asistentes.

UD EL ESPINAR SAN RAFAEL: Joselu, Edu (Óscar, m.69), Jaime, Agustín, Charly, Chopi, Carlos (Pedro, m.64), Míkel, Teo (César, m.79), Gabi y Víctor.

UNAMI CP: Christian, Álex, Sergio (Alberto, m.59), Aguirre, Jorge, Ote, Mariano, Javi de la Cruz, Otero (Coby, m.63), Lastri y Juli (Adolfo, m.83).

ÁRBITRO: Manso Rojas, asistido en las bandas por Iglesias y De Prados. Mostró tarjetas amarillas a Gerardo (banquillo), Pedro (banquillo) y Agustín por los locales, y a Christian, Félix (banquillo) y Mariano por los visitantes.

GOLES: 0-1 (m.10) Juli; 1-1 (m.32) Teo; 1-2 (m.60) Mariano.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de Liga en la Regional de Aficionados, disputado en el campo de Los Pinos de San Rafael, al encontrarse en mal estado el terreno de juego de Los Llanos.

