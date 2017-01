La Escuela de Vidrio estudia una nueva estrategia al estar este curso “parada”

La Fundación del Centro Nacional de Vidrio (CNV) de La Granja estudia una “nueva estrategia” para la Escuela Superior de Vidrio, que se imparte en el inmueble desde el año 2010-2011, ya que en este ejercicio no ha iniciado un nuevo curso y está parada, al no haberse cubierto el cupo mínimo de alumnos para su desarrollo. La Fábrica de Cristales imparte el único título de Grado oficial de vidrio en España. Como se recordará, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en 2010 los nuevos planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Vidrio, que se iniciaron de forma experimental en el periodo 2010-2011, aplicándose el primer curso de estas enseñanzas que se ofrecían en el Real Sitio. En el curso académico 2011-2012 se implantó el segundo curso de los nuevos planes, el tercero se aplicó en 2012-2013, y el cuarto y último, en 2013-2014.

Ya en julio del año pasado, el secretario del Patronato de la Fundación del Centro Nacional del Vidrio, José Ramón Álvarez, admitía que la Escuela no estaba funcionando como se esperaba, y en su opinión, el principal problema era la obligación de permanecer un año residiendo en La Granja. Por ello, para este curso se presentaba la posibilidad de realizarlo de forma on line. Sin embargo, la directora gerente de la Fundación, Blanca García Agulló, declara que ni siquiera se ha logrado un número de alumnos suficiente a través de esa vía no presencial. La Escuela recibió para este último curso cinco solicitudes para el Grado Superior de Vidrio, estableciéndose un mínimo de veinte alumnos para iniciar el curso. “Por eso este año la Escuela está parada. Sólo están dando clases los alumnos de Cuarto, del último curso”, manifiesta.

“Estamos pensando en relanzar otras posibilidades formativas, ya que la demanda de estudiantes especializados en vidrio continúa por parte de las empresas, pero no se corresponde con las solicitudes para estudiar el Grado”, explica Blanca García.

La idea que se plantea la Fundación del Centro Nacional de Vidrio es adaptar la enseñanza del vidrio a otros tipos de formación que sí puedan tener más demanda. En paralelo la Real Fábrica de Cristales continúa realizando cursos monográficos, que sí funcionan. “También estamos pensando en llegar a acuerdos con centros de diseño, para seguir con la formación. Hay que pensar en una nueva estrategia para que la Escuela siga funcionando”, considera la directora gerente.



Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.