Las Edades del Hombre despiertan el interés de los visitantes por los castillos segovianos

Prodestur, el organismo turístico dependiente de la Diputación, despide su presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2017) “visiblemente satisfecho”. La exposición de Las Edades del Hombre de Cuéllar ha sido sin duda el gran atractivo de la provincia en la cita turística anual por excelencia, pero ‘Reconciliare’ y el castillo de los Duques de Alburquerque de Cuéllar han despertado el interés de muchos posibles visitantes por la denominada ruta de los castillos por Segovia, con fortalezas como la de Coca, Turégano, Condado de Castilnovo o Pedraza, aseguran desde la Diputación.

Y es que Segovia sigue siendo un polo de atracción para el turismo de interior. Así lo demuestran los más de 20.000 folletos que Prodestur ha repartido en los cinco días de Feria. De ahí que la diputada del área, Magdalena Rodríguez, se muestre muy satisfecha con el paso de Prodestur por Fitur. El mostrador de Segovia en el pabellón de Castilla y León no ha parado ni un momento de atender y de facilitar información.

La provincia sigue siendo uno de los puntos preferidos en el llamado turismo rural, que le ha llevado a liderar en noviembre ese sector a nivel nacional, solo superada fuera de la península por Tenerife. Así, muchos visitantes en Fitur se han interesado por las dos nuevas guías editadas por Prodestur: una de senderismo y otra de bicicletas de montaña. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, gran aficionado a andar, quiso conocer la primera de esas publicaciones.

Aseveran desde la Diputación que Prodestur pondrá especial énfasis este año en la promoción de todo lo que tenga que ver con Cuéllar y su comarca. Una atención que se extiende al conjunto de toda la Institución provincial en otras áreas como Cultura o Acción Territorial (Obras). De hecho, los folletos relativos a Cuéllar han sido los más demandados durante Fitur.

La Diputación tiene previsto facilitar el acceso de todos los segovianos a ‘Reconciliare’, pero también quiere que muchos de quienes a diario vienen de fuera a conocer la capital no desaprovechen la ocasión de acercarse hasta Cuéllar. Especialmente interesante parece el turismo oriental y fundamentalmente el chino. Así, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, aprovechó el evento ferial para reunirse con el jefe de la Oficina de Turismo de China, el señor Zhang, y el director general de Henkuai, Carlos Sentis, una de las empresas españolas de turismo que más y mejor se mueve en China.

Precisamente Prodestur va a desarrollar una interesante acción en los vuelos transoceánicos de Iberia procedentes de China y Japón, promocionando Segovia en la revista ‘Ronda’, que es la que se puede leer en dichos vuelos.

No obstante, Fitur ha servido para constatar el interés por Segovia de otros países asiáticos, además de China, Japón o Corea. Naciones como Tailandia, Singapur, Vietnam, La India o Arabia Saudita se han reunido estos días con el personal de Prodestur. Y es que el organismo turístico dependiente de la Diputación ha mantenido hasta cuarenta encuentros con profesionales para vender Segovia. Fuera del continente asiático, Perú o Nueva Zelanda son otros países que han demandado amplia información sobre los recursos turísticos de Segovia.

Red de Ciudades AVE. La Red de Ciudades AVE, de la que forma parte Segovia, celebró su primera asamblea ordinaria del año en el marco de Fitur, aprovechando su participación en esta feria, en la que los representantes de los destinos que forman parte de esta asociación aprobaron el presupuesto para este ejercicio, con el que se podrá ejecutar el completo plan de acción que recibió el visto bueno en la última asamblea, que tuvo lugar en noviembre pasado en Ciudad Real.

Entre los objetivos de la Red para este 2017 destaca lograr una proyección internacional. Los mercados prioritarios son EEUU, Canadá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Japón, Corea del Sur, China, India o Emiratos Árabes; y, a nivel europeo, centrará sus esfuerzos en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza, Benelux o Escandinavia. Para ello acudirá a las ferias más destacadas del sector en Nueva Delhi, Berlín, Sao Paulo, Londres, Japón, Singapur o Barcelona, entre otras citas.

