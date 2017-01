Las mujeres soldados de Navafría

Fiesta del día 20 de enero de 1980. Junto a la soldadesca femenina, Victoriano Abán, el último artesano que mantuvo en funcionamiento el Martinete de Navafría. / C. P. J. Fuentetaja

Fue San Sebastián un soldado romano en tiempos del emperador Maximiano, que al ser descubierta la fe cristiana que profesaba, se vio obligado a elegir entre servir al emperador o bien a Jesucristo, y por haber optado por éste último fue llevado al estadio, donde le desnudaron y atado a un poste, lanzaron sobre él una lluvia de flechas y dándole por muerto allí le abandonaron. Pero hete aquí que no estaba muerto. El genial humorista Miguel Gila, contaba que él no era cojo, sino mal fusilado y era verdad, porque el pelotón encargado de su ejecución, durante la Guerra Civil, debió llegar algo pasado de alcohol y no acertaron a rematarle. Algo así pudo suceder a nuestro santo, dada la proverbial afición de la soldadesca romana a celebrar a Baco. El caso es que sus amigos se le llevaron con vida del lugar del martirio y una vez curadas sus heridas, de nuevo erre que erre, comparece ante Maximiano, para reprocharle que persiguiera a los cristianos y éste sorprendido por creerle muerto y enterrado, ordena que le azoten en su presencia hasta quitarle la vida y que luego arrojen su cuerpo a un lodazal. Corría el año 288 de nuestra era y desde entonces los martirios de San Sebastián han pasado a la historia, como paragón de las máximas desdichas padecidas por un ser humano. Así han llegado hasta nuestros días y así han sido incorporadas por nuestro folklore, recordemos la conocida canción del Mester, en la que incluso, se llegan a comparar las peripecias de unos viejos y famosos pantalones con los martirios que el santo sufriera.

La tradición de conmemorar a este postrero soldado de Cristo, parece ser que estaba muy extendida por la provincia de Segovia, especialmente en los lugares en donde existían antiguas ermitas puestas bajo su advocación. Con la paulatina ruina de aquellas se evaporaron las celebraciones, como debió ocurrir en Sotosalbos, según testimonia el que fuera párroco de este pueblo, Don Pablo Sainz Casado, en su libro recopilatorio “Primeras Crónicas de Sotosalbos”, editado en 1982. No ocurrió lo mismo en la cercana población de Navafría, en donde desapareció la ermita pero no la fiesta del santo, que ha llegado a competir en importancia con las de Santa Isabel y con las de San Lorenzo, este último patrón de la iglesia parroquial del pueblo.

La tradición de celebrar a San Sebastián en Navafría, tiene orígenes medievales y ha sido recogida por algunos de los más destacados estudiosos de nuestras tradiciones locales. Ignacio Sanz, publicó en el año 1986, un esplendido artículo en el número 68 de la Revista de Folclore que dirige Joaquín Díaz. Carlos Blanco, periodista y miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, cita esta fiesta en su libro del año 1993: “De Año y Vez. Fiestas Populares de Castilla y León”. El también periodista y etnógrafo, Guillermo Herrero hizo lo mismo en las páginas del Adelantado de Segovia al dar fe de la celebración de la fiesta del año 2012 y más recientemente, Esther Maganto, incansable investigadora y puede que la mejor especialista en indumentaria tradicional segoviana, realizó la crónica de la fiesta del año 2016 con la que ha ilustrado las páginas digitales de la revista Enraiza2 del Instituto, correspondiente al presente mes de enero.

Pero hablemos ya de la fiesta, en la que cada 20 de enero, ni un día antes ni un día después, se juntan ocho mujeres para emular las vivencias militares del santo. Exige la tradición que cuatro sean casadas y cuatro sean solteras; aquellas tocadas de pudorosa mantellina que las cubra cabeza y hombros, y éstas, portando sobre las sienes la típica montera del traje femenino segoviano. Los cargos se los reparten de la siguiente forma: entre las casadas, una llamada Quitavergüenzas, que porta sable; una Capitana, con palillo; una Teniente Capitana, con sable y una cuarta y última con palillo. Las solteras se distribuyen los siguientes: Moza primera, con bandera; Moza Segunda; Cabo de Escuadra Primera y Cabo de Escuadra Segunda, éstas tres últimas portando cuchillón.

Todas ellas van vestidas con los trajes de gala, por la mañana con solemne manteo de color negro y pañuelo o mantón claro y por la tarde con alegre manteo de color rojo y mantón oscuro. Cada una debe ir acompañada por un hombre, que son los que portan las andas del santo en la procesión que se celebra al término de la misa. Las casadas, por su propio marido — por eso no está permitido que participen las viudas — y las solteras por sus padres — tampoco se admite que sean huérfanas —. En orden cerrado militar y de forma jerarquizada desfilan a los sones de la dulzaina por las calles de Navafría, de una en una y encabezadas por la Quitavergüenzas, a la que sigue la Capitana, la Teniente Capitana, la del Palillo, la Moza de la Bandera, la del Cuchillón, la Cabo de Escuadra Primera y la Cabo de Escuadra Segunda. Detrás de ellas, los hombres portan la imagen del santo que se conserva en la iglesia parroquial del pueblo. El sacerdote y una venerable cruz parroquial, completan el séquito. Desde hace unos años, el desfile-procesión se prolonga hasta las afueras del pueblo para visitar el lugar donde se ubicaba la antigua ermita de San Sebastián, en el camino hacia el conocido paraje del Chorro.

Antes de la celebración de la santa misa, la Quitavergüenzas ha sido la encargada de ir formando la comitiva para lo que va reclutando casa por casa a cada una de las integrantes de este peculiar ejército, dejando para el final a la Capitana, que nada más salir de la suya se encuentra con toda la formación dispuesta en orden de revista. Terminada la procesión y después de la subasta de las andas para devolver a San Sebastián a su altar, se reúnen a celebrarlo con un bollo o una tajada, y después de la comida de confraternización, continúan la fiesta durante el resto de la jornada del 20 de enero, con nueva procesión y animados bailes.

——

(*) Miembro del Consejo Asesor del IGH.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.