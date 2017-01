La Segoviana inicia la defensa del liderato en un campo exigente

Domingo se hace con el balón en un momento del encuentro de ida que disputó la Segoviana ante La Virgen. / NEREA LLORENTE

El flamante líder del grupo octavo de la Tercera División tiene por delante un buen número de jornadas para defender su privilegiada posición, y el encuentro ante La Virgen del Camino en el campo de Los Dominicos pasa por ser uno de los desplazamientos más complicados para el equipo azulgrana, por varios condicionantes, como son el horario matutino, la posibilidad de que el terreno de juego no se encuentre en las mejores condiciones, y la calidad de un rival que, de la mano de un buen técnico como es Roberto Carlos, va poco a poco saliendo de las plazas más complicadas de la clasificación, e incluso el pasado fin de semana estuvo cerca de ‘rascar’ un punto en el campo del Astorga.



Además, aunque Abraham García no es de los que se centra demasiado en las ausencias, no cabe duda de que éstas existen, y tienen su importancia. Dani Arribas, uno de los futbolistas más en forma del equipo, hasta hace un par de jornadas, continúa de baja, y Borja Plaza ha sido sancionado por acumulación de amonestaciones, por lo que se auguran cambios en la línea defensiva, con Guille Duque entrando en el lateral derecho, mientras que en ataque es posible que el técnico (en la grada después de haber sido sancionado con dos partidos al ver la roja en el choque frente al Villamuriel) mantenga a Ayrton como referente, con Fernán, Dani Calleja y Quino acompañando.

Cambios seguros Kike, recuperado de sus problemas musculares, ha entrado en la lista, pero su presencia en el once inicial se antoja algo precipitada, por lo que existen más opciones de que Rubén, o Domingo, se incluyan en el equipo que salte al campo para medirse a La Virgen del Camino, con Manu unos metros más atrás ayudando en labores destructivas tanto a Javi Marcos como a Anel, uno de los triángulos sobre los que se apoya el excelente momento defensivo del conjunto azulgrana, que ha vivido una semana atípica de entrenamientos, teniendo que ejercitarse en algunas ocasiones bajo techo por culpa del intenso frío.



La Segoviana ya sufrió de lo lindo en el partido de ida para superar el entramado defensivo del conjunto leonés, y para la vuelta se espera un partido tan duro como lo fue en La Albuera, con un rival que se ha apoyado en sus cuatro triunfos consecutivos como local para empezar a pensar en cotas más altas que la permanencia, y que maneja una estadística favorable en su terreno de juego ante los azulgranas, que no saben lo que es ganar en Los Dominicos. El equipo de Abraham García quiere acabar con esa racha hoy.

