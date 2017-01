Continúa el idilio con la victoria

El jugador del Naturpellet Segovia Alvarito bate al portero del Real Betis Carlos González tras hacerse con el rechace de un potente disparo de su compañero Carlos Muñoz para hacer el 3-1. / KAMARERO

El Naturpellet continúa con su particular idilio con la victoria, después de encadenar el noveno partido ganado de manera consecutiva al imponerse al Real Betis por 6-1 en el pabellón Pedro Delgado. El plantel de Diego Gacimartín aprovechó la derrota del Elche y el empate del UMA Antequera, dos firmes candidatos por hacerse con una plaza en la Primera División, y enhebró un abultado triunfo que le mantiene en la posición de ascenso directo a cinco puntos de su competidor más próximo, el conjunto antequerano. El resultado lastró el ímpetu con el que los béticos se presentaron en Segovia y terminó ensombreciendo su notable actuación. Agresivos, en cuanto a intensidad, dificultaron el planteamiento a seguir de los locales, pero la disposición y la buena dinámica en la que se encuentran inmersos los blanquirrojos pasaron por encima al cuadro sevillano. Un equipo, que bajo la batuta de los viejos conocidos por la afición segoviana Rubén Cornejo y Burrito, inauguró el marcador con un gol de Migo, pero el ansia de competición de los locales se tradujo en la ventaja impuesta por un hat-trick de Buitre, dos goles de Juanfran y uno de Alvarito.



El Betis empezó con una intensa presión desde la línea de saque de balón de los locales. Con un Rubén perfectamente adaptado, que parecía que llevaba más tiempo bajo las órdenes de José Vidal, y un Burrito que dejó patente su desparpajo desde un principio. El planteamiento de los verdiblancos complicó la lectura de los primeros pasajes del encuentro al Naturpellet, que a medida que fueron transcurriendo los minutos fueron adquiriendo mayor confianza. Gacimartín introdujo a Álvaro López, Chus, Iván Quintín y Buitre en la primera rotación para dar más movilidad al sistema.



La agresividad con la forjaron su juego los béticos pronto les llevó a tomar la iniciativa en el marcador, con un gol del capitán Migo a pase de Raúl Gómez. No se escondieron los blanquirrojos y respondieron con un gol de la firma de Buitre, después de una jugada impulsada por Álvaro. Con las tablas en el electrónico, el Naturpellet sacó pecho y le bastaron unos segundos más para tomar ventaja con un nuevo tanto de Buitre, a disparo desde fuera del área. El técnico verdiblanco tomó parte en el asunto e hizo uso de su tiempo muerto para asentar conceptos y buscar que el quinteto volviera a acoplarse sobre el parquet. Fue momento para que en las filas de los locales entraran Carlos, Alvarito y Álex, de nuevo, y Borja Blanco, por primera vez.



El conjunto sevillano exprimió sus posibilidades y las asociaciones entre Burrito, Rubén y Paco llevaban peligro al área de Cidao. Se encontraron también con pérdidas del cuadro segoviano, fruto de la presión incesante que ofrecieron. Este factor les llevó a disponer de ocasiones, pero a su vez acumularon cinco faltas en contra, restando todavía ocho minutos para el descanso.



La plantilla de Gacimartín no cesó en su intento de dominar el partido y, aunque el rival Paco dispuso de una nueva oportunidad para obrar la igualada, fueron Buitre, Quintín y Carlos los que a punto estuvieron de conseguir ampliar distancias. El Betis redujo una revolución su rendimiento, como consecuencia del desgate provocado en el arranque del enfrentamiento, y el equipo blanquirrojo amarró el juego del duelo.



En el minuto 14 Carlos Muñoz se sacó un latigazo desde unos quince metros, que se estrelló en la madera, y en su rechace fue Alvarito el que definió el 3-1. Con la tranquilidad de ir ganando en el marcador, el Naturpellet esbozó su mejor versión y volvió a castigar al Betis tras una jugada de mera insistencia de Álvaro, que terminó robando el balón, y asistió a Juanfran para batir al guardameta Carlos González y estirar así la ventaja.



Noqueados quedaron los béticos después de ofrecer un juego vistoso e intenso que fue derrocado por la efectividad segoviana. Arrancó el segundo tiempo y Gacimartín jugó con la misma moneda que Vidal: presión a la salida de balón del conjunto sevillano, lo que llevó a hacer un desgaste físico considerable y rotar de manera constante en los primeros compases. El partido aumentó de revoluciones y las contras generadas por ambos bandos comprometieron el resultado.



Las ocasiones del Betis fueron atajadas por Cidao con intervenciones de mérito. Los de Vidal llegaban, pero no daban con la tecla. Sin embargo, el Naturpellet supo aprovechar sus bazas y, en jugada de creación, Álvaro se sacó una asistencia con Juanfran como remitente para rubricar el quinto y el segundo en su cuenta particular. La respuesta de los andaluces fue la salida de cinco, con Mikel de portero jugador. Para combatir este sistema, los hombres de Gacimartín optaron por retener el balón y agenciarse la posesión.



Encontraron su sitio los visitantes de cinco pero, de un error de ejecución, Buitre aprovechó la portería vacía para colocar el definitivo 6-1 desde su cancha. Quedaban cinco minutos para el bocinazo final y los locales dirigieron el encuentro con galones. Gacimartín optó por dar minutos al joven Jorge para volver a coger ritmo de competición, después de arrastrar molestias en las últimas semanas. Se fue consumiendo el tiempo y la impotencia de los verdiblancos se hizo evidente, pues se fueron con un duro castigo a pesar de rendir a un alto nivel. Terminó el partido y los tres puntos quedaron en el Pedro Delgado para refrendar la posición del ascenso directo.



Noveno triunfo consecutivo y un puerto menos para la recta final que a partir de la próxima semana enfila los diez últimos encuentros de la competición con el objetivo de proteger la situación de privilegiados que gozan en la clasificación. El próximo compromiso será en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para jugar frente al actual líder, el Barcelona B Lassa.

NATURPELLET SEGOVIA Cidao, Carlos Muñoz, Alvarito, Juanfran y Álex Fuente. Chus, Álvaro López, Iván Quintín, Buitre, Borja Blanco y Jorge.

REAL BETIS Carlos González, Mikel, Rubén Cornejo, Burrito y Paco. Raúl Gómez, Migo, Wallace, Javi Sánchez y Dani Bernardo.

ÁRBITROS: Mamolar Calvo y Mamolar Calvo, de Cataluña. Mostraron tarjetas amarillas a Borja Blanco y Carlos Muñoz por los locales y a Rubén Cornejo y Paco por los visitantes.

GOLES: 0-1 (min. 5) Migo; 1-1 (min. 6) Buitre; 2-1 (min. 7) Buitre; 3-1 (min. 14) Alvarito; 4-1 (min. 19) Juanfran; 5-1 (min. 31) Juanfran; 6-1 (min. 35) Buitre.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la jornada 16 de Liga en la Segunda División de fútbol sala, disputado en el pabellón Pedro Delgado, con 974 espectadores en las gradas según informó el club.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.