El alcalde cree que la nueva concejala no adscrita pretende “torpedear la acción de gobierno”

La renuncia de María José Gallego al grupo político con el que salió elegida concejala, Torrecaballeros En Común, pasando a ser la segunda concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Torrecaballeros, sigue generando manifestaciones, en general, de malestar e indignación, como las procedentes de En Común, que le han pedido que renuncie también a seguir como concejala. El alcalde, Rubén García de Andrés, también mostraba su sorpresa hace unas semanas, cuando María José Gallego registraba un escrito en el Ayuntamiento en el que anunciaba su intención de pasar ser edil no adscrita. En opinión del regidor de Torrecaballeros, “está haciendo un flaco favor a sus votantes, a su grupo y la gobernabilidad del municipio”. Hay que recordar que la corporación municipal de Torrecaballeros pasa a estar compuesta de la siguiente manera: Partido Popular (cuatro concejales), Partido Socialista (tres concejales, entre los que se incluye el alcalde), y dos concejales no adscritos, uno procedente de Unión Progreso y Democracia, y otro, de Torrecaballeros en Común, que ha dejado su grupo. Cabe destacar que María José Gallego dio su apoyo al alcalde en el pleno de investidura del pasado 13 de junio de 2015, al igual que el otro concejal no adscrito del municipio.

Rubén García cree que el fin de ese transfugismo “es torpedear la acción de gobierno sin base, ya que el acercamiento de la concejala al PP ha quedado de manifiesto”. El alcalde “respeta” la decisión de María José Gallego, aunque añade que ella “no está respetando a sus votantes”. “Creo que debería dejar su acta de concejal y dejar paso a alguien que quiera trabajar por Torrecaballeros. Sería la salida más digna”.El actual alcalde es consciente de que la nueva situación de la corporación municipal podría dar como resultado una moción de censura entre el PP y la concejala adscrita. A este respecto, Rubén García asegura que “siempre existe esa posibilidad, aunque sería una irresponsabilidad”. “Sería la vuelta a las políticas del endeudamiento, de espalda a los vecinos, por lo que apelo a la responsabilidad de su grupo”, apunta.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.