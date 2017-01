El Unami, en cuadro, recibe la visita del Chiloeches para seguir en la zona alta

Jornada tan interesante como complicada para los equipos segovianos de la Segunda División femenina de fútbol sala, que afrontan partidos en teoría asequibles dada la situación clasificatoria de sus oponentes, pero que serán bastante más difíciles de solventar dadas las actuales circunstancias en las que se mueven tanto el Unami como el Naturpellet Segovia.



Comenzando por el mejor clasificado, el equipo que entrena Luis Martín recibe la visita del Chiloeches, uno de los equipos más goleados de la categoría, pero que siempre encuentra la manera de ponerle complicadas las cosas al conjunto segoviano, que además no podrá afrontar el encuentro con todos sus efectivos.



Y es que al Unami le han llegado las bajas en un momento importante de la competición. Sin Rocío desde hace varias jornadas, y con Laura Llorente a la que no se la quiere forzar en su recuperación, el equipo se ha encontrado con la ausencia forzosa de Cris Carré, sancionada después de ser expulsada en el partido frente al Colmenarejo, y la posible de Patri por asuntos personales. No es de extrañar que el técnico mire con cierto recelo este partido, porque con tantas ausencias la (en principio) desnivelada balanza en favor del Unami queda equilibrada.

Naturpellet El conjunto de Adrián Velasco se desplaza a Guadalajara para enfrentarse con las Escuelas Municipales de Alovera en un encuentro que debe servir para continuar apuntalando la permanencia del equipo, que aventaja en cuatro puntos a su rival de esta jornada.



El plantel se ha acostumbrado a jugar sin dos de sus componentes más importantes, lesionadas de larga duración. Popy ya ha comenzado la rehabilitación, mientras que Paula Gutiérrez fue operada con éxito el pasado lunes de la rotura del ligamento cruzado. Sin más ausencias en principio, el plantel segoviano podrá volver a esgrimir su ambición sobre la cancha de un rival que pasa por ser uno de los peores realizadores de la competición, promediando dos goles por partido. Lograr los tres puntos colocaría al Naturpellet aún más lejos de las posiciones de descenso, y a ello se pondrán las jugadoras de Adrián Velasco, que suelen ofrecer mejor rendimiento ante los grandes de la competición, pero que tienen que ganar a los menos grandes si quieren continuar en la zona alta de la tabla.

