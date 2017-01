El Naturpellet asume su papel de favorito ante un mermado Betis

El jugador del Naturpellet Chus se dispone a tirar ante la presión de un rival del Real Betis. / JUAN MARTÍN

El Naturpellet Segovia Futsal no pierde un partido desde que el pasado 29 de octubre cayera por la mínima en la cancha del Elche. Desde esa fecha el equipo ha enlazado casi tres meses de victorias consecutivas que no solo le han colocado como referencia en la categoría para aquellos clubes que, como el segoviano, buscan el ascenso directo, sino que también le han puesto el aura de equipo en racha al que resulta muy complicado ya no solo vencer, sino siquiera empatar.



Sin embargo, en el conjunto segoviano se tienen los pies en la tierra, más que nada porque Diego Gacimartín no los eleva ni un solo centímetro, con un extraordinario respeto hacia todos los rivales, y poniendo siempre por delante las bajas (que esta temporada es raro que no las haya) y los jugadores renqueantes (que por norma general no bajan de dos) con las que se afronta el partido de turno.



En esta ocasión el rival del Naturpellet será el Real Betis, una de las decepciones de la Segunda División, puesto que se esperaba un rendimiento mayor por parte de un equipo que se había movido con soltura en el mercado de fichajes, firmando a jugadores de Primera División, pero al que las lesiones y algún inesperado bajo rendimiento han colocado lejos de la zona de fase de ascenso, aunque en una liga de tres puntos, y teniendo en cuenta la segunda vuelta que hizo el conjunto verdiblanco la pasada campaña, nada es descartable todavía.



El Betis llegará al Pedro Delgado con dos segovianos en sus filas, uno de nacimiento como es Rubén, y otro de adopción como es Burrito. Dos jugadores que representan el mayor peligro de un equipo que ya ha advertido que saldrá a por la victoria, más que nada porque ya poco tiene que perder en la temporada, aunque su corta plantilla le haga llegar a la recta final de los partidos algo corto de oxígeno.



A salvo de lesiones de última hora, tan solo Edu será baja para el encuentro, y más por precaución, ya que su fuerte artritis traumática en el pie no ha derivado afortunadamente en problemas óseos, mientras que se recupera a Alvarito. El resto de componentes de la plantilla presentan los problemas propios de la exigencia de la temporada, pero no es de esperar que se produzcan más bajas. El reparto de minutos está siendo el adecuado para que no se produzcan bajones en el juego, y por ello, y porque juega en casa, el favorito para la victoria será el Naturpellet, que asume con naturalidad su papel de candidato a todo en una liga que se le ha puesto de cara gracias a su buen trabajo.

