Compromiso por competir

Partido del Naturpellet Segovia femenino en el Pedro Delgado.

La primera vuelta de la Segunda División femenina de fútbol sala tocó su fin tras quince jornadas disputadas. El Naturpellet Segovia, novel en la competición, ha acabado este primer tramo del curso en sexta posición y 24 puntos cuando el objetivo inicial era el de la permanencia. Los números conseguidos le han convertido en equipo revelación del campeonato, junto al Colmenarejo -tercer clasificado-. El conjunto que dirige el técnico Adrián Velasco ha rayado a un alto nivel y ha plantado cara a plantillas que aspiran al ascenso.



El entrenador segoviano hace balance del rendimiento ofrecido: “En el plano deportivo, ha sido inmejorable. Estoy muy satisfecho con el compromiso y las ganas de competición que tienen las jugadoras. Se dejan todo en la cancha, no se guardan nada, y afrontan cada partido como si fuera el último. El sacrificio de las chicas es increíble”. Con la incógnita despejada de cómo el equipo se adaptaría al nuevo campeonato, la realidad ha superado a las expectativas. “Tenía la confianza de que íbamos a ganar enfrentamientos, pero en ningún momento nos imaginábamos que pudiéramos acabar la primera vuelta en el sexto lugar a once puntos del descenso”, reconoce Velasco.



A pesar del camino recorrido, las cuentas a rendir al final de campaña sigues oscilando entre las mismas posiciones: “Tenemos que ganar tres o cuatro encuentros más para cumplir el objetivo de mantenernos en la categoría, pero somos conscientes de que todo puede dar la vuelta y, aunque sea lo último que queramos, pueden venir lesiones”.



Las bajas han acechado a la plantilla blanquirroja y han lastrado el número de integrantes en las convocatorias. Paula Popi y Paula Gutiérrez sufrieron sendas roturas de ligamento cruzado y, dentro de la gravedad, las dos jugadoras han sido intervenidas satisfactoriamente. “Las dos operaciones de rodilla han salido muy bien. Popi lleva dos semanas de rehabilitación y Gutiérrez se encuentra ya en casa tras ser intervenida el lunes”, explica el técnico.



La segunda parte de la competición para el Naturpellet pasa por “seguir aprendiendo y jugar sin presión para que en próximos años tengamos una base adaptada al campeonato”. En cuanto a la posible incorporación de alguna nueva integrante, señala: “Las cosas están yendo muy bien y el equipo va a seguir como está. La llegada de Laura Valle reforzará nuestro sistema, pero salvo que se agrave el tema de las lesiones no habrá nuevos fichajes”.

