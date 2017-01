25 años de música y arte

Jose y Kike Santana brindan con los segovianos en su 25 aniversario

En la esquina de la calle Infanta Isabel se ubica el bar Santana, referente de Segovia, impulsor de música y arte, escenario para muchos de los músicos que despuntaron hace años en el panorama nacional, y al mismo tiempo ‘sala de exposiciones’ para artistas locales y de otras procedencias. Y, como no, punto de diversión y buen rollo para todo aquel que llega a Segovia y busca un sitio para tomarse una caña. Hace 25 años, los hermanos Kike y Jose Arranz, más conocidos como ‘los Santana’, hicieron su sueño realidad con la apertura de un bar en Segovia. Y mañana abren su ‘semana grande’ particular, con un nuevo aniversario que celebrar. Para ello han preparado un amplio y variado programa, con conciertos, teatro, gastronomía y arte hasta el próximo 29 de enero. Hoy lo han presentado a los medios de comunicación y mañana se inaugura a las siete de la tarde con la exposición ‘Recuerdos’, sobre carteles de conciertos organizados por el Santana en Segovia, entre los que destacan grupos como Los Enemigos, Burning, Siniestro Total, Extremoduro, etc. Además, han dejado espacios libres en las paredes del bar, para que los amigos del Santana puedan exponer sus creaciones a lo largo de estos días. Mañana será uno de los días centrales del aniversario con la entrega de los Premios Santana, que este año han recaído en el grupo Celtas Cortos y en la Asociación de Barman y Sumilleres de Segovia, por su relación con el Santana, los primeros, y por poner el nombre de la provincia de Segovia a un “nivel altísimo”, los segundos. La noche será amenizada por el dj Super Franky. El primer fin de semana del Santana concluirá el domingo, con un vermú musical con jamón “para todos”.

A lo largo de la semana que viene habrá actividades para todos los gustos, con un campeonato de dardos, la actuación del Dúo Loco, integrado por Nico, de Burning, y Perello, de La Frontera, una proyección de cortos de animación, teatro con A la sombra del Títere, y música con el dj segoviano Gonzalo de la Osa. Ya el viernes 27, será una jornada con artistas segovianos y la música del dj Antxo. Al día siguiente la fiesta se trasladará a la Sala Beat Club de la capital, con la actuación de Los Lebreles y la música del dj Fran. La ‘semana grande’ del Santana terminará el domingo 29, con la celebración de un mercadillo con Manolo Uvi. “Van a ser días de diversión y rock and roll”, comentaba ayer Kike Santana, “en un aniversario que para nosotros representa una cifra mágica, como son 25 años, un acontecimiento importante que queremos celebrar con todos los segovianos y, sobre todo, pasarlo muy bien”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.