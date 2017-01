Jesús Merino niega haber recibido dinero de la trama dirigida por Correa

El exdiputado del Partido Popular por Segovia, Jesús Merino. / KAMARERO

Jesús Merino, el exdiputado del PP por Segovia, contradijo ayer la declaración del presunto ‘cabecilla’ de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, quien aseguró que las iniciales ‘L.M.’ que aparecen en su contabilidad correspondían a los pagos que realizó al exparlamentario. Merino negó de forma tajante haber recibido comisiones por su supuesta intermediación en adjudicaciones públicas en Castilla y León, según la información publicada por la agencia Europa Press.

Merino negó ante el tribunal de la Audiencia Nacional —que le juzga junto a otras 36 personas por su participación en los primeros años de actividades de la ‘Gürtel’ (1999-2005)— haber utilizado sus contactos políticos para favorecer con adjudicaciones públicas a empresas vinculadas a Francisco Correa, como dijo el acusado cuando la fiscal Concepción Sabadell le preguntó por si alguna vez había intermediado.

“Él [Correa] no dijo que me hubiese pagado a mí, él dijo que llevaba determinadas cantidades al partido a Luis Bárcenas, pero no que me hubiese pagado nada”, enfatizó Merino, tras recordar que ya en otras declaraciones que prestó el ‘cabecilla’ de la trama ‘Gürtel’ durante la instrucción del caso dijo que no le había pagado nada.

La fiscal insistió en que Correa en el juicio oral aseguró que ‘L.M.’ correspondía a Jesús Merino y no a otra persona como expuso su abogado defensor en cuestiones previas. “Pues no lo sé, no he recibido nada (...) él no dijo que todas fueran mías”, insistió el exdiputado.

Campañas electorales Por otro lado, Merino se mostró extrañado de cómo es posible que le “hayan podido gratificar en una campaña” en la que no estuvo, en relación a la organización de la campaña de las elecciones del PP de 2003, que según el escrito de acusación de Anticorrupción se preparó a través de la sociedad de Correa Spinaker 2000.

El abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Francisco Maroto, le preguntó sobre su intervención y la de su cliente con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote en Spinaker. “Nunca he participado con ellos en ninguna sociedad del señor Correa”, contestó.

Según apunta la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación el cabecilla de la trama repartió el 50 por ciento de los ingresos obtenidos con Bárcenas, Galeote, Sepúlveda y Merino por la organización de la campaña electoral de 2003.

Además, destacó que en “ningún momento” recibió dinero del extesorero del PP y que no tiene conocimiento de que éste haya intermediado en Castilla y León a favor de empresarios.

Concurso público Por otro lado, Jesús Merino, que se enfrenta a tres años y nueve meses de prisión por los delitos de cohecho, blanqueo y falsedad continuada, reconoció que facilitó un borrador al considerado ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo, sobre un concurso para una campaña contra la violencia contra la mujer en 2003, aunque finalmente no consiguió esta adjudicación.

Apostilló que Crespo era una “persona que de vez en cuando” le preguntaba sobre este tipo de concursos. “Se debió de enterar que iba a salir este concurso y me pidió la documentación”, añadió.

Aún así, defendió la normalidad de esta gestión pues, según explicó, pidió dicha información a la Consejería encargada de esta adjudicación, que le mandó la fotocopia de la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en la que se publicó dicho concurso. “Otra cosa es que le dijese «oye preséntate al concurso que te lo van a dar»”, ironizó.

Sobre el grupo Ros Roca, Merino explicó que comenzó a trabajar con esta empresa porque el extesorero del PP Luis Bárcenas recomendó el despacho de abogados de Merino por su experiencia en los trámites sobre la solicitud de subvenciones. En ese momento, la sociedad quería obtener los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Asimismo, afirmó que la planta de tratamiento de purines sí contrató en una ocasión a Bárcenas para la elaboración de un estudio económico sobre la utilización de gas y luz en los distintos procesos de la planta.

Merino constató ante el tribunal que conoció a Francisco Correa debido a la cercanía de las sedes de las empresas de ambos en la calle Serrano en Madrid y que se encontraban en una cafetería. “Teníamos una relación amistosa porque nos veíamos de vez en cuando”, agregó.

Dijo que el nexo común era Crespo, al que conocía por el PP, ya que el ‘número dos’ de la ‘Gürtel’ fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia. Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el que fue consejero de Fomento en la Junta de Castilla y León percibió más de 300.000 euros en comisiones.

