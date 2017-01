La PAH pide reclamaciones rápidas y masivas por las ‘cláusulas suelo’

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentró frente a la Subdelegación del Gobierno en Segovia. / KAMARERO

Tras la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha decidido que los bancos devuelvan todo lo cobrado de más por las famosas ‘cláusulas suelo’, la reacción de las asociaciones de afectados no se ha hecho esperar. Así, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Segovia (PAH), hicieron un llamamiento ayer para que se reclame y “hacerlo rápido y masivamente”.

“A nosotros lo que nos importa es que masivamente se vaya a reclamar a las entidades, que se presenten los documentos, que a través de nosotros se puede hacer, pidiendo la totalidad de la devolución de las ‘cláusulas suelo’ con los intereses y la actualización de las amortizaciones”, explicó ayer la portavoz de la PAH, Soledad

Sacristán.

Respecto al Real Decreto que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos esta semana, por el que se obligará a los bancos a avisar a todos los clientes con ‘cláusulas suelo’ y a llegar un acuerdo en tres meses para su devolución, apuntó Sacristán que “de momento no nos pronunciamos, aunque lo que tenemos a la vista no nos gusta, y hoy nuestro mensaje es que la gente denuncie cuanto antes, que son cláusulas que tienen que ponerse al día”.

Estas declaraciones las realizó antes de que la PAH entregara en la Subdelegación del Gobierno un escrito en el que se insta al Ejecutivo central a informar sobre “si piensa adoptar alguna medida compensadora para las familias que han sido víctimas de la ilegal legislación hipotecaria vigente en España y, en su caso, qué medidas, su alcance y los plazos que prevea”.

Solicita también la Plataforma una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, “porque cada vez se están dando más casos de desahuciados por alquileres y porque no cubre las necesidades de la gente, la deja en una indefensión y en una inseguridad permanente”, aseveró Sacristán.

Asimismo, apuntó que las movilizaciones seguirán durante los próximos meses, porque “antes de junio tiene que haber una legislación, de mínimos, pero que solucione los problemas de miles y miles de familias que se han quedado sin casa y tienen deudas. Hay segovianos que se han quedado con una deuda de más de 40.000 euros, además de haber perdido su casa, gente que está en una situación precaria y tiene las nóminas embargadas y una deuda que no van a poder pagar en la vida”.

“Además tiene que haber alquileres sociales, un parque de vivienda social público y en condiciones, con la cantidad de casas vacías que hay en poder de estos bancos mafiosos, que nos han robado sin escrúpulos y han estafado a miles de personas. Esas casas siguen vacías y ninguno de los gobiernos es capaz de hacer que esas casas sean cedidas para hacer alquileres sociales”, concluyó.

