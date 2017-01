Ayuntamiento, Diputación y Junta colaborarán en la nueva ‘Oficina de Turismo Integrada’

El Centro de Recepción de Visitantes será la Oficina de Turismo Integrada. / Kamarero

Nuevos tiempos se avecinan para el ‘Centro de Recepción de Visitantes’ situado en la Plaza del Azoguejo. Si las negociaciones en curso llegan a buen puerto, se convertirá en ‘Oficina de Turismo Integrada’, una figura ideada por la Junta de Castilla y León —ya en funcionamiento en otras provincias de la comunidad autónoma— consistente en reunir, en una misma ubicación, a trabajadores de diversas admininistraciones con un único objetivo, el de ofrecer información turística a los visitantes.

El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, reveló la semana pasada la existencia de “conversaciones” con el Ayuntamiento en relación al Centro de Recepción de Visitantes, esperando su conclusión en un plazo de “dos o tres meses”.

Ayer, la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, ofreció, durante su estancia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), más detalles sobre el proyecto. Para empezar, quiso aclarar que las conversaciones se iniciaron, hace ya más de un año, “a instancias de la Junta”, empeñada en implantar en toda la comunidad autónoma su modelo de ‘Oficina de Turismo Integrada’. De hecho, aseguró el Ayuntamiento de Segovia ya ha remitido un borrador del convenio al director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez. “El acuerdo está cercano”, consideró la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo.

En virtud al acuerdo, el Ayuntamiento, propietario del Centro de Recepción de Visitantes, ofrece dicho espacio a las otras dos admininistraciones públicas, Diputación y Junta, quienes deberían aportar un canon anual de 12.000 euros cada una, en concepto de alquiler. Además, asumirían una parte proporcional de determinados gastos que se originen, como el de las modificaciones de mobiliario.

Como contraprestación, en las instalaciones de la ya denominada ‘Oficina de Turismo Integrada’, la Junta contaría con dos informadores turísticos, y la Diputación con uno. De Santos quiso insistir ayer en el que el personal de estas dos instituciones que pase a trabajar en la Plaza del Azoguejo se dedicará exclusivamente a la información turística a los visitantes, no a otras labores relacionadas con el turismo.

El Ayuntamiento quiere que esos tres nuevos informadores turísticos que se incorporarían a la Plaza del Azoguejo cumplan los mismos horarios que el resto de la plantilla de esta oficina, si bien seguirían dependiendo laboralmente de Junta y Diputación, respectivamente.

De Santos reconoció que la nueva situación, si finalmente llega a consumarse, repercutiría de forma positiva en la atención que se ofrece a los turistas en el actual Centro de Recepción de Visitantes, si bien advirtió que los profesionales que allí trabajan “llevan años vendiendo la provincia, porque el público pide información sobre los pueblos”.

La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo estimó que si desde la Diputación se tiene ahora “prisa” por firmar el convenio posiblemente sea debido a que el sector del turismo de la provincia “no debe estar muy contento” con que las oficinas de turismo de la Diputación se localicen en el segundo piso del teatro Juan Bravo, “un sitio a donde no va ningún turista”.

Preguntada si el actual acercamiento entre las tres administraciones en materia turística permitir enterrar, de forma definitiva, los desencuentros mantenidos entre el municipio y la provincia que desembocaron en la marcha de los informadores turísticos de la Diputación del Centro de Recepción de Visitantes, De Santos dijo no querer ahora sacar a relucir diferencias del pasado. “En vísperas de un acuerdo, parece poco inteligente”. En cualquier caso, sí defendió que “no hubo desalojo de los trabajadores de la Diputación del Centro de Recepción de Visitantes”. “Ellos se fueron”, agregó, a modo de conclusión.

