Una mitad de ensueño

El Unami Venta Magullo ha puesto punto final a la primera vuelta de la competición de manera invicta. El conjunto femenino ha hecho historia dentro de la Primera División Nacional de baloncesto al conseguir hacer pleno de victorias en los once partidos disputados. Los números en los que se enmarcan las actuaciones de las segovianas son de vértigo, siendo la entidad más anotadora (790 puntos) y la que menos tantos recibe (593).De esta manera, la plantilla que dirige Esther Muñiz afronta la segunda parte del campeonato con el añadido de ser el equipo a batir.



La entrenadora hace balance del buen momento que atraviesan: “Con los once triunfos conseguidos, el rendimiento evidentemente es bueno. Es un buen punto de partida para el trabajo que viene ahora”. Sin embargo, se mantiene con los pies en el suelo y ya tiene la mirada puesta en el carrusel del siguiente tramo de la temporada: “Partimos con dos encuentros de ventaja frente a nuestro rival más directo, la Universidad de Salamanca, pero somos conscientes de que no hemos hecho nada. Da igual ganar los once primeros partidos si luego pierdes los once siguientes”.



La premisa para rayar al nivel ofrecido ha sido “la defensa, sin dudas”, factor que se ha visto complementado con la piña en la que se agrupa el vestuario. “Las jugadoras tienen muy buen rollo entre ellas y están muy unidas al cuerpo técnico. Gracias a ello estamos consiguiendo los éxitos obtenidos y nos encontramos peleando por la primera posición”, sostiene Muñiz.



La línea a seguir por el Venta Magullo oscila por “ganar el máximo número de enfrentamientos posibles y perder los menos; e ir conjuntando al equipo para estar en la mejor condición posible al final del curso”. La rúbrica deseada para poner el broche a la campaña es el play off, objetivo que incentiva al Unami en el día a día.



La vitola de invictas reflejará mayor intensidad en el resto de rivales por ser el primer club en derrocar al plantel segoviano de esa condición. “Jugar contra nosotras va a ser un reto para cualquier conjunto, ya que somos la plantilla a batir. El resto no tienen nada que perder y la presión la tenemos nosotras”, asegura la entrenadora.

Para este tramo final de competición, Muñiz encarará los enfrentamientos con las nueve jugadoras que actualmente avalan los buenos resultados obtenidos. Salvo sorpresa de última hora, la dirección del club no tiene la intención de incorporar nuevos fichajes.

