El Ayuntamiento asume el mantenimiento de la avenida Padre Claret en el tramo del parking

Obras ejecutadas por Isolux-Corsan en la avenida de Padre Claret. / JUAN MARTÍN

El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de la avenida Padre Claret en el tramo situado sobre el parking subterráneo después de alcanzar un acuerdo con Isolux Corsan, la empresa concesionaria de esta infraestructura de movilidad, de manera que se ha evitado un desembolso económico por parte del consistorio, según informó ayer el concejal de Hacienda Alfonso Reguera.

Para dar respuesta al reequilibrio económico que había reclamado Isolux, por una cantidad que ascendía a 3.728.00 euros, como consecuencia del bajo rendimiento del aparcamiento en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, los responsables municipales han negociado con la citada empresa concesionaria una compensación no monetaria, consistente en ampliar el plazo de explotación en cuatro años y once meses y en condonar el pago del canon anual que Isolux-Corsan debía abonar al Ayuntamiento y que ascendía a 60.000 euros anuales.

Reguera, que recordó que no es la primera vez que el consistorio realiza una operación similar para reequilibrar el resultado económico con alguna concesionaria de servicios municipales y recordó el caso de la estación de autobuses, donde también se amplió el plazo del contrato y se modificó la cuantía del canon.

El edil recalcó que se trata de modificaciones contempladas en los propios contratos públicos y sostuvo que si la empresa consigue buenos resultados en los próximos años, con una rentabilidad del 14 por ciento o superior, el Ayuntamiento reclamará de nuevo el canon o una compensación económica.

Eso obliga a auditar periódicamente las cuentas del aparcamiento subterráneo cuya concesión era para 35 años y que ahora se amplía a cerca de 40.

Por otra parte, el responsable de la Hacienda municipal indicó que la obligación de mantener en buen estado la superficie de la avenida en el tramo del parking “nos parece muy bien porque siempre había problemas a la hora de hacer cualquier obra. Ahora tendremos los problemas de todos los ayuntamientos: tengo o no tengo fondos, pero no tendremos que discutir con un tercero para ver si me arregla el bache mientras todos los ciudadanos de Segovia van dando botes con sus coches por Padre Claret”.

LOS TILOS El acuerdo con Isolux-Corsan ha sido doble porque esta empresa, concesionaria del proyectado aparcamiento de Los Tilos, sin ejecutar, también reclamaba 1,5 millones de euros al Ayuntamiento. Finalmente, la negociación ha finalizado y Reguera anunció ayer que el consistorio recupera la totalidad del proyecto y la capacidad de obrar sobre la concesión.

A cambio, a la cantidad ya abonada por el plan de infraestructuras elaborado por Isolux, 97.600 euros, se suman otros 95.0000 euros y la demanda interpuesta por la empresa se retira de mutuo acuerdo, liquidando el contrato, tras el reconocimiento extrajudicial del crédito por trabajos realizados por encima del contrato.

“El Ayuntamiento, de acuerdo con todos los grupos municipales, decidirá a partir de ahora si se aprueba definitivamente o no el plan de infraestructuras y luego si se saca nuevamente a concurso público la concesión”, añadió Reguera, quien señaló que “parece que ahora sí hay interés en estas infraestructuras, están desembarcando en ellas fondos de inversión, como ha ocurrido con el de Las Oblatas”.

La alcaldesa, Clara Luquero, puntualizó que en ese supuesto “habría que blindar bien el contrato para que no se exija después al Ayuntamiento el reequilibrio económico desde el primer año”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.