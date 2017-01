El arquero de Shanghái

Andrei Mataix, frente a la portada del Aula Magna del Campus de IE University, donde estudia primer curso de BBA. / Roberto Arribas

Ejercer de titular de portero en un equipo de fútbol que últimamente no cosecha buenos resultados no es plato del gusto de nadie, pero Andrei Mataix Botella sabe tomárselo con filosofía “oriental”. En tan solo unos meses, este joven alcoyano de dieciocho años ha pasado de residir en Shanghái (una de las ciudades chinas más pobladas del mundo con más de veinte millones de personas y más de seis mil trescientos kilómetros cuadrados) a vivir en Segovia, una ciudad castellana que hoy día apenas supera los cincuenta mil habitantes.

En el Shanghái 2000, su anterior equipo de fútbol en China, el joven arquero español casi era imbatible; ahora en el IEU Athletics, que juega la primera provincial en Segovia, lleva ya unos cuantos partidos recogiendo el balón detrás de la línea de gol más de lo que le gustaría. “Así es el fútbol, en mi equipo chino siempre ganábamos, aquí encajo más goles, pero espero que sea transitorio”, comenta Andrei, estudiante de primer curso de Administración de Empresas (BBA) en IE University.

Aunque su ídolo es Iker Casillas -”soy del Real Madrid desde niño”-, muchos dicen que su aspecto físico recuerda más a David de Gea, portero titular del Manchester United y de la Selección Española. Igual que De Gea, Andrei es de tez clara, pelo castaño, ojos azules; además, posee las hechuras de cancerbero clásico: grandes manos, brazos largos y una altura respetable de 1,85 metros.

Actualmente, Andrei intercambia la portería con otro compañero de la universidad, ahora está lesionado, por lo que el joven alicantino es el guardameta titular, una circunstancia que no le supone ningún miedo, todo lo contrario: en el carácter de este portero hay una gran confianza en sí mismo, posee el alma que tienen todos los líderes.

La historia de Andrei es realmente curiosa. Con tan solo once años dejó la localidad alicantina de Alcoy para trasladarse con su familia a Shanghái. Su padre, un empresario con gran visión comercial y un fuerte ímpetu emprendedor, decidió hace siete años que era el momento de abrir su negocio al mercado chino e instalarse en el país asiático.

La familia Mataix hizo las maletas en busca de un porvenir mejor. Andrei recuerda ahora aquella mudanza: “Fue un cambio brusco, apenas hablaba inglés y, por supuesto, no sabía nada de chino”. A día de hoy, Andrei reconoce que aquel cambio de residencia forjó su personalidad actual y su manera de ver la vida. “Gracias a la valentía de mi padre, pude formarme en un país que, pese a que era radicalmente diferente al mío, me ha aportado muchas cosas, aprender un idioma, adquirir una filosofía de vida, empaparme de una cultura tan impresionante como es la oriental”, afirma. Cuando habla de su familia y de su padre, a Andrei se le iluminan de inmediato sus ojos azules. “Mi padre es mi referente”, sentencia orgulloso. Pese a su juventud, no solo conoció China sino que también visitó países como Laos, Camboya, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Mongolia, Japón o Corea.

En China, Andrei también se formó como portero de fútbol. Con su equipo, el Shanghái 2000, disputaba “una liga de un buen nivel” en el Century Park, uno de los mejores estadios del país asiático. De hecho, en ese estadio han entrenado equipos de la primera división española y otros internacionales como la Juventus o el United. “En ese estadio jugué un amistoso contra la selección absoluta de la India”, recuerda con satisfacción Andrei, que no desvela si le marcaron algún tanto.

El joven español estudió en el Dulwich College Shanghai, un colegio internacional donde perfeccionó su inglés y aprendió chino. Cuando completó sus estudios de bachillerato, Andrei pensó que era el momento de regresar a su tierra para estudiar administración de empresas. En esta búsqueda, Andrei encontró IE University, una universidad que imparte sus clases en inglés y que goza de un destacado reconocimiento internacional en la enseñanza de business. Otra vez se repetía la historia, un nuevo cambio de vida, igual de radical como el que vivió con once años. Pasó de residir en Shanghái a hacerlo en una ciudad de pequeñas dimensiones como Segovia. “El impacto ya lo conocía -comenta sonriendo-, por eso no me ha costado adaptarme a mis nuevas circunstancias”...

