La Junta y la Aecc facilitarán hotel a pacientes de radioterapia desplazados

La Consejería de Sanidad y la Asociación española contra el cáncer (Aecc) han acordado facilitar hotel a aquellos pacientes que tienen que desplazarse de sus localidades para recibir tratamiento de radioterapia en los hospitales de Castilla y León. Ha sido el principal compromiso adquirido por el titular de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante el encuentro mantenido el pasado lunes con los presidentes de la Aecc de Castilla y León y que, principalmente, consiste en que las juntas provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid de dicha asociación colaborarán con la Consejería para facilitar la estancia en hoteles de los pacientes que sean atendidos en estas provincias, derivados desde otros puntos de la Comunidad, para así facilitar y hacer más cómodo su periodo de tratamiento.

La Asociación contra el cáncer cuenta desde hace tiempo con pisos destinados a alojar a pacientes desplazados en las ciudades donde hay unidades con aceleradores lineales. “Esto ya lo ofertamos nosotros para evitar viajes largos o para enfermos que por su especial situación es conveniente mover poco”, dice la presidenta de la junta provincial de la Aecc en Segovia, Ana Sanjosé. La principal novedad es que cuando no sea suficiente la dotación de la Aecc para albergar a los enfermos que lo necesiten, esta asociación les buscará un hotel cómodo y asequible y la Junta de Castilla y León cubrirá estos gastos, de forma que no se quede ninguna persona que lo necesite sin este servicio.

La Consejería de Sanidad recuerda en una nota de prensa que sigue trabajando para, en un breve periodo de tiempo, actualizar la Orden que regula las ayudas por desplazamiento, que priorizará a los colectivos más vulnerables. En el caso de los pacientes oncológicos, la norma incluirá un régimen especial de aplicación para aquellos que estén recibiendo radioterapia y así, en el caso de que el desplazamiento en transporte sanitario concertado unido al tiempo de tratamiento supere las cuatro horas diarias de media, se pondrá a disposición del paciente, y en su caso del acompañante, un alojamiento adecuado en la localidad donde deba recibir el tratamiento o se le facilitará un medio de transporte alternativo.

La presidenta de la junta provincial de la Aecc , Ana Sanjosé, asegura que “todavía no se ha resuelto nada concreto para los pacientes de Segovia con radioterapia”. Esta es la conclusión a la que llega Sanjosé tras la reunión celebrada en Valladolid el lunes, aunque entiende que se están dando pasos. “No hay datos de la reducción de horas de los desplazamientos, o al menos la Junta no nos los ha dado aunque se los hemos pedido al consejero, por lo que no podemos valorar si se están mejorando los viajes y se están recortando a menos de cuatro horas como nos dijeron”, dice la portavoz de la Aecc de Segovia.

traslados en un mes “Tampoco tenemos los traslados a Madrid de pacientes de la provincia —añade— porque acaban de sacar la licitación y las ofertas se conocerán este jueves”. Ante este procedimiento de contratación la Asociación contra el cáncer se mantiene vigilante, recordando que no vale cualquier punto de destino para los enfermos si no se consigue reducir distancias y mejorar la calidad de su asistencia. “El consejero nos ha dicho que este proceso estará resuelto en un mes, apunta la presidenta provincial.

Y sobre la enfermera gestora “no podemos hablar porque aún no nos la han presentado y eso que tenemos que trabajar de forma coordinada” dice Sanjosé que en todo caso califica como un hecho “muy importante” la creación de esta figura y asegura que en otras provincias está funcionando bien.

