“Volver siempre es especial”

Rubén Cornejo cumple su décima temporada lejos de Segovia, ganándose la vida como jugador profesional de fútbol sala. El ala acumuló experiencia jugando un año en Navarra, tres en Castellón y dos en Baleares antes de marcharse al fútbol sala italiano, donde ha permanecido las últimas cinco campañas, entre la Lazio, la Luparense y el Cioli Cogianco, su último club antes de que hace un par de semanas aceptara la llamada del Real Betis de la Segunda División del fútbol sala español.



El segoviano había comenzado a plantearse su retorno a España, “porque he sido padre por segunda vez y sí veía como una opción el volver”, pero no a mitad de temporada, sino cuando ésta tocara a su fin. Sin embargo, el Real Betis se cruzó en su camino, “y poco a poco fuimos hablando hasta que llegamos a un acuerdo”. Salir de los clubes italianos siempre es problemático, y de ello pueden hablar varios de los jugadores españoles que jugaron en la Liga Calcio a 5, y que tuvieron muchos problemas para salir, pero en este caso Rubén tuvo suerte “porque hablé con Juanlu (Alonso, entrenador del equipo trasalpino) y él lo entendió, así que no tuve demasiados problemas para volver a España”.



De esta manera, el ala segoviano recala en un equipo de Segunda División, pero asentado en la estructura de un club de fútbol “con todo lo bueno que eso conlleva, porque tienen un proyecto deportivo de subir a Primera División a medio plazo. Tienen ambición y ganas, y eso fue lo que me convenció para venir”, por más que en la presente temporada las cosas se le han puesto complicadas para el conjunto verdiblanco.



Precisamente sobre esta anómala situación del Betis en la tabla, Rubén señala que “es cierto que el equipo ha estado muy irregular en la primera vuelta, pero es que las lesiones han terminado haciendo mucha mella. Pero el equipo es competitivo, y sin ir más lejos en la pasada jornada, siendo solamente cinco jugadores de cancha, tuvimos al Elche contra las cuerdas y le pudimos ganar, aunque acabáramos firmando el empate”. No cabe duda de que el play off queda muy lejos, “pero nos motivamos pensando que aún queda mucha competición por delante, y que aunque tenemos muy poco margen de error, debemos intentarlo”, afirma el segoviano, que visitará con su equipo la cancha del Pedro Delgado el próximo sábado.

El retorno “Será especial, porque siempre lo es”, afirma Rubén al preguntarle por las sensaciones que acumula al al retornar a la cancha que le descubrió para el fútbol sala, “y cuantos más años pasan, más especial se me va haciendo. Si no es por Segovia yo no sería lo que soy ahora, y eso es algo que no puedo olvidar”.



Ahora bien, una cosa son las sensaciones, y otra bien distinta que Rubén no apueste por la victoria, “porque la necesitamos. Ojalá el sábado ganemos nosotros el partido, y que el Naturpellet consiga subir a Primera directamente, sin pasar por el play off. Y si el Betis logra subir después de clasificarse para la fase de ascenso, ya sería perfecto”. Lo primero es más factible que lo segundo, “porque el Naturpellet tiene una plantilla muy buena, Cidao, Carlos y Borja le han dado un plus de experiencia, y está jugando a un nivel altísimo”, pero Rubén no quiere descartar nada, “porque nosotros solo pensamos en mejorar. Saldremos a ganar, eso seguro”. De momento, el sábado habrá un momento para el reencuentro entre el club de la ciudad, y el jugador que salió de ella para labrarse un futuro.

Diez puntos por encima del play off Once jornadas restan para que concluya la liga regular en la Segunda División de fútbol sala, y el Naturpellet aventaja en diez puntos al O Parrulo, el primero de los conjuntos que se queda fuera del play off de ascenso a la Primera. Es evidente que aún queda mucha tela que cortar, y no se puede olvidar que el equipo segoviano aún ha de visitar las canchas del Barcelona B y de ElPozo Ciudad de Murcia, pero el Naturpellet cuenta con un calendario razonablemente favorable, ya que salvando los desplazamientos a los pabellones de los filiales, el resto de partidos antes los rivales más exigentes se dirimirán en el Pedro Delgado, comenzando por el del próximo sábado (17.30 horas) ante el Betis. O Parrulo, Elche y Valdepeñas han de visitar Segovia para medirse a un Naturpellet que tiene por delante cinco jornadas complicadas, pero que después contará con un calendario favorable, sin olvidar que los de Diego Gacimartín han adquirido tres puntos de ventaja (cuatro con el gol/average ganado) con respecto al Antequera, por lo que se pueden permitir un error en forma de derrota.

