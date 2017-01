Se buscan médicos

“Se necesitan médicos en nuestra #ComarcaNordestedeSegovia. Para cubrir guardias y refuerzos de consulta. Interesad@s llamar de lunes a viernes, de 9 a 15h. al 921540043...”. La Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (Condinse) ha colgado este llamamiento en facebook para ayudar a superar la falta de médicos que arrastra el centro de salud de Sepúlveda y que sufren tanto el equipo profesional existente como los pacientes de la zona.

El coordinador del centro de salud de Sepúlveda, José María García Arrés, precisa que el llamamiento no es suyo, — “yo no he puesto el anuncio en internet”— pero asegura que se ajusta a “la realidad palpable” que tienen en cuanto a falta de médicos y entiende que las redes sociales pueden ser una herramienta de ayuda porque “yo ya busco hasta debajo de la piedras”.

José María García dedica mucho tiempo, esfuerzos y contactos a llamar a posibles candidatos dispuestos a cubrir guardias y suplencias en la zona de Sepúlveda pero no siempre tiene éxito. Además, asegura que el Colegio de Médicos difunde continuamente anuncios y en la Administración sanitaria también se hace un trabajo de captación. “Me consta que en la Gerencia hay personas que dedican mucho tiempo a buscar profesionales pero lo cierto es que no hay”, dice el coordinador del equipo de Sepúlveda descartando que sean motivos económicos o de condiciones de contrato los que provoquen esta sequía. “Yo no he podido gastar ni la mitad del presupuesto que tenía para suplencias porque no he encontrado médicos y es que no hay”, remarca insistentemente el facultativo.

Al igual que han denunciado distintas organizaciones profesionales para José María García no se trata de un problema puntual de Sepúlveda y de este año. El problema es persistente y de ámbito nacional y es que “hay un desnivel entre los médicos que salen de las universidades y los que se jubilan”, y el desequilibrio se agudiza de año en año, según el análisis del médico segoviano que achaca la mayor culpa a “esos señores de Madrid que decidieron cuantas personas podían entrar en las universidades y no programaron bien”.

Ante una oferta amplia, los jóvenes titulados “eligen quedarse en las ciudades grandes”, explica el médico rural añadiendo rápidamente que entre los que pasan por Sepúlveda hay quienes “nos dicen que están aquí mejor que en Madrid”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.