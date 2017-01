IU y Podemos denuncian demoras de un año en consultas del Hospital

Izquierda Unida y Podemos denuncian que los pacientes segovianos soportan esperas de entre seis meses a más de un año para ser atendidos en las consultas de varias especialidades del Hospital General, una situación, que según estas formaciones, es “inadmisible” y no deben dar por buena ni normal los pacientes.

La procuradora segoviana de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Natalia del Barrio, y el coordinador provincial de Izquierda Unida (IU), José Ángel Frías, aseguraron ayer en rueda de prensa que la sanidad segoviana ha llegado a una “situación crítica” como consecuencia de los recortes en recursos humanos y materiales que sufren desde hace años los servicios públicos.

Los dos políticos sostienen que las listas de espera que maneja Sacyl tienen “trampas” ya que solo recoge datos de la primera cita en la consulta del especialista y no contemplan las visitas sucesivas para seguimiento, revisión o comprobación de resultados hasta la obtención de un diagnóstico. “Si la demora para la primera cita es escandalosa, con la segunda es que no sabes ni cuando te va a tocar” comentó José Ángel Frías.

Natalia del Barrio indicó que aunque no conste en los registros que difunde Sacyl, para consultas de seguimiento han entrado en lista de larga espera especialidades que antes no estaban y se han agudizado los retrasos en las que ya tenían acumulaciones. “En Reumatología no había lista de espera grande y ahora es de seis meses a un año, en Oftalmología es de más de un año, en Medicina Interna la media está en seis meses…”, detalló Del Barrio.

La procuradora añade dos factores más a tener en cuenta: el predominio de personas mayores, que son pacientes crónicos y pluripatológicos a los que “derivan de una lado para otro” y el “periplo” de meses que hay que pasar en Segovia desde la primera consulta hasta ser sometido a una intervención quirúrgica. “La Junta —apostilló— solo mira los números y no hace trabajo de campo”.

Ese trabajo de campo lleva a las dos formaciones a señalar que las demoras comienzan en Atención Primaria con esperas de entre cuatro y cinco días para tener una cita con el médico de un centro de salud de la capital y de dos días si es en el medio rural. “Y después, cuando llegas al centro de salud, tienes que estar en la sala de espera dos o tres horas hasta que te atienden” apuntó Frías sin culpabilizar a los profesionales ya que entiende que están sobrecargados con medias de 40 pacientes día. El coordinador de IU da un salto en su relato hacia el servicio de Urgencias del Hospital General. “Lo habitual es que un domingo los padres no sepan qué hacer con sus hijos si enferman, y los hijos con sus padres, — comentó Frías— y la decisión que al final tomamos todos es ir a Urgencias y te encuentras con falta de personal, con camas en los pasillos, los boxes de uno se utilizan para dos, los de dos para tres, se mezclan hombres y mujeres, a los familiares les ponen sillas en los pasillos...y echan la culpa a la gripe como si fuera la primera vez que hubiera gripe en el mundo”.

Tanto Natalia del Barrio como José Ángel Frías quiere que los segovianos no se resignen a “perder derechos” ni acepten con normalidad la merma de la calidad asistencial que achacan a la “política de recortes económicos del Partido Popular”. Los recortes en recursos humanos y materiales “provocan un desmantelamientos de la sanidad pública”, declaró Del Barrio reprochando que desde hace años no se sustituyen ni bajas, ni jubilaciones ni vacaciones del personal sanitario.

La coportavoz del grupo parlamentario Podemos Castilla y León y el coordinador provincial de Izquierda Unida en Segovia José Ángel Frías instan a los ciudadanos a presentar quejas y reclamaciones en las instancias administrativas (como los servicios de atención al paciente) cuando sufran demoras y colapsos o vean mermados sus derechos y que se movilicen en defensa de la sanidad pública junto a grupos como Marea Blanca.

Por su parte, los representantes de los dos partidos anuncian la presentación de iniciativas parlamentarias para que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Agudo, explique en las Cortes regionales “todo lo que está llevando a cabo en cuanto al Hospital General”. No tener cita con un médico de Primaria antes de 48 horas “es motivo suficiente para que un consejero se planté su utilidad y objetivos”, apostilló el coordinador de IU-Segovia.

Radioterapia, promesa de elección en elección

“Nosotros no queremos que se externalice el servicio de Radioterapia a un hospital privado”, declaró ayer la procuradora de Podemos, Natalia del Barrio y aseguró que harán un seguimiento del proceso de contratación que tiene abierto la Junta para el traslado de pacientes de la zona sur de la provincia de Segovia. Del Barrio precisó que la Junta tan solo ha aprobado el gasto y recordó que el tema de la radioterapia solo se mueve como “promesa” de “elección en elección”.

