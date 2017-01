Comienzan las últimas obras del vial de acceso al centro comercial desde la AP-61

Las obras empezaron en la mañana de ayer en el vial de acceso al centro comercial. / TAMARA DE SANTOS

El vial de acceso desde la AP-61 al centro comercial Luz de Castilla está cada vez más próximo a su finalización, tras arrancar ayer los últimos trabajos que se van a llevar a cabo en esta zona para poner fin así al conocido como acceso provisional, del que han hecho uso los segovianos más de quince años.

Para la conclusión del nuevo vial, de hecho, ya se cerró ayer al tráfico este acceso desde la Nacional 603, según confirmó la concejala de Obras, Paloma Maroto, y “se ha dado ya acceso desde la rotonda de la gasolinera del Eroski para entrar al centro comercial”, algo que anunciaron desde el Ayuntamiento la pasada semana, por lo que no se registraron problemas de tráfico durante la jornada de ayer, pues “los conductores ya lo sabían”.

En cuanto a la salida del centro comercial, explicó Maroto que “se ha quitado uno de los carriles, porque se ha visto que el enlace desde la rotonda pequeña al vial que va a la rotonda de la gasolinera quedaba un poco brusco, así que se va a suavizar”.

Por ello, el espacio para el tráfico rodado durante estas obras es suficiente para los turismos, pero queda un poco ajustado para camiones y autobuses, así que se ha determinado que estos vehículos de grandes dimensiones “salgan por detrás, por el Centro de Transportes, para que puedan hacerlo sin problemas”, apuntó la concejala de obras, quien por la mañana se acercó hasta la zona para controlar el inicio de las obras.

En cuanto al tiempo que durarán estos trabajos, Maroto prefirió no decirlo con exactitud, ya que depende de la climatología de los próximos días, que se prevé adversa. “Esta mañana [por ayer] ya hacía mucho frío allí y parece que va a ser peor, con temperaturas bajo cero, y eso para el hormigón es un problema”, señaló la concejala, por lo que, si en condiciones normales las obras podrían acabarse esta semana, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y las posibilidades de lluvia y nieve, es probable que se alarguen algunos días más.

Una vez terminados los trabajos del vial de acceso desde la

AP-61 hasta el centro comercial, concluyó Maroto, se recepcionarán tanto esta obra como la del otro que hay por la parte de abajo, “que ya está terminado —confirmó—pero no se abrirá hasta que no se termine este vial y se reciban todas las obras”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.