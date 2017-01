Luquero asegura que en el parking de José Zorrilla se ha hecho todo legal

El parking de José Zorrilla cerró al público en noviembre de 2015, prestando solo servicio a residentes y alquileres. / J. MARTÍN

“Nosotros estamos muy tranquilos porque hemos actuado siempre de acuerdo con los informes técnicos”, asegura la alcaldesa, Clara Luquero, en relación a la querella por prevaricación administrativa interpuesta por la UTE Pigsur-Collosa, concesionaria del parking de José Zorrilla, contra la actual alcaldesa, su antecesor en el cargo, Pedro Arahuetes, los cuatro últimos responsables de Urbanismo —entre ellos el actual concejal del área, Alfonso Reguera— y un técnico municipal.

La noticia de que esta querella había sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5, que saltó a los medios el domingo, no es nueva, asegura la regidora, ya que dicha querella se presentó en octubre y en noviembre, desde el Juzgado se requirió cierta información al Ayuntamiento, sobre todo en relación al aparcamiento del Regimiento, que ya se entregó en su momento.

Por eso, Luquero considera que se hace pública ahora la querella para presionar al Ayuntamiento. “No me ha sorprendido, porque es la amenaza que tenían encima de la mesa. Nosotros estamos muy tranquilos porque hemos actuado siempre con los informes de los técnicos”, afirma

Luquero. “Ellos presentan una querella por prevaricación administrativa y nosotros no hemos dado ni un paso sin que un técnico lo avale, así que estamos tranquilos; pero no nos ha sorprendido porque en todas las reuniones que hemos mantenido con la UTE han dejado caer esta amenaza sobre la mesa, para que el Ayuntamiento accediera a sus pretensiones económicas”, insiste.

Cabe recordar que el 22 de febrero de 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia declaró resuelto el contrato de concesión del parking de José Zorrilla por causa imputable al Ayuntamiento, a la vez que obligaba al Consistorio a incoar el expediente de liquidación y a indemnizar a la UTE por el valor de las inversiones realizadas y por los daños y perjuicios causados, que globalmente la parte reclamante cifra en unos 10 millones de euros, cantidad muy alejada de lo que estiman los técnicos municipales.

En este sentido, Luquero asevera que “nuestra postura ha sido siempre clara y rotunda, se pagará la cantidad que estimen los técnicos y la que luego decida el juez”. Además, la UTE también pretende decidir el plazo de pago, pero “los tiempos serán los que marque la ley, porque nosotros siempre actuamos de acuerdo con la legalidad”, añade la regidora.

Asimismo, Luquero defiende la actitud del Ayuntamiento con respecto al aparcamiento del Regimiento. “Ellos [Pigsur-Collosa] dicen que el Ayuntamiento ha actuado en contra de la concesionaria, pero el aparcamiento del Regimiento estaba abierto antes de hacer la contrata con la UTE del parking, y no lo abrió ninguno de los alcaldes y concejales que figuran en la querella, sino que se abrió antes, no sé si con motivo de las Edades del Hombre, pero antes de que llegaran los gobiernos socialistas y nosotros no hemos contribuido a la explotación del aparcamiento, es más, en la época de Arahuetes se cerró la parte de arriba”.

“Además, con la remodelación de la calle José Zorrilla se hicieron más grandes las aceras y se perdieron plazas de aparcamiento y eso debería haber beneficiado a la concesionaria del parking”, apunta Luquero, “pero el parking ha estado muy mal gestionado desde el primer momento”.

Oposición Desde los grupos de la oposición, sus portavoces se muestran prudentes sobre la querella por prevaricación administrativa y el concepto del chantaje por parte de la UTE Pigsur-Collosa también es tenido en cuenta por algunos de ellos. Por ejemplo, Ángel Galindo, portavoz de IU, asegura que con la querella “parece que la empresa está buscando las ganancias que no ha tenido con la explotación del parking”.

Sin embargo, sí que apunta Galindo que lo que ha sucedido con este aparcamiento subterráneo es “otro caso de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas”, ya que serán los segovianos los que tengan que pagar la mala gestión del equipo de Gobierno, lamenta.

Cosme Aranguren, portavoz de UPyD - Centrados en Segovia, también destaca el hecho de que la querella se haga pública “en este momento en el que entre el Ayuntamiento y la empresa tienen que establecerse conversaciones por la cuantía de la compensación, así que puede ser una forma de presionar al Ayuntamiento”.

