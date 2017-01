Una tubería bajo el Eresma

Imagen de la obra realizada junto al cauce del Eresma. / El Adelantado

“Las obras más importantes no son siempre las que más se ven”, afirma la alcaldesa de Carbonero el Mayor, María Ángeles García. Lo dice refiriéndose a una actuación recién terminada por el Ayuntamiento, cuya finalidad era la de garantizar el suministro de agua de calidad a los vecinos de la localidad.

La intervención se ha efectuado en la canalización que lleva el agua desde el manantial de Caldillas, ubicado en término municipal de Armuña, hasta Carbonero. Tal canalización, instalada hace ya décadas, se encontraba “en muy malas condiciones”, según la expresión utilizada por la regidora. En vista de la situación, el Ayuntamiento decidió actuar, consciente de las dificultades técnicas que suponía colocar una tubería bajo el río Eresma.

“En la vieja tubería se habían detectado deficiencias, y nos temíamos que reventara en invierno, una época en la que hubiera resultado imposible su reparación”, explica García. Así las cosas, el Ayuntamiento optó por iniciar las obras en los meses cálidos, con la esperanza de que cuando llegara el crudo invierno la tubería estuviera ya en funcionamiento.

Y, en efecto, lo ha conseguido. Si bien es cierto que las obras concluyeron el pasado mes de noviembre, la recepción se ha dilatado, por diversas cuestiones, hasta diciembre, estando en la actualidad ya operativa.

“Los vecinos no habrán percibido en sus grifos esta actuación, pero en el Ayuntamiento estamos bastante satisfechos”, prosigue la alcaldesa, quien subraya que en Carbonero se tiene la creencia de que “si aquí no hay niveles altos de arsénico en el agua es debido a que nos suministramos del manantial de Caldillas”.

La intervención ha tenido un coste económico cercano a los 70.000 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

