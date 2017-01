Las motos, protagonistas del fin de semana en Cantalejo./f.d.

La segunda concentración motera de Cantalejo ya es historia. Ayer, después de una larga noche, en la que las bajas temperaturas no consiguieron helar las ganas de fiesta, los moteros se fueron despertando y, poco a poco, abandonando la ciudad que durante un fin de semana los ha acogido “con cariño”, según la expresión utilizada por Mariano Parellada, alma mater del motoclub ‘La Leyenda Continúa’, organizador del evento.

Poco antes de mediodía, y aunque un buen número de moteros estaba ya en la carretera, tuvo lugar la entrega de premios y el sorteo de regalos. Era la mejor forma de cerrar una concentración que si por algo se ha caracterizado ha sido por el buen ambiente entre los asistentes. En eso coincidían todos los consultados por esta Redacción.

A la hora de hacer balance, Parellada revelaba que, finalmente, el número de participantes se ha acercado a los 7.000, una cifra a la que habría que añadir a los visitantes no moteros que dieron una vuelta por el corazón de la concentración. “Un buen éxito”, resumía Parellada, para el que “lo mejor” no ha sido la inscripción registrada sino “las sensaciones que nos han transmitido los participantes, que se iban encantados con las instalaciones y la organización”. Él se sentía “feliz” porque “después de muchos meses de trabajo, todo ha salido con normalidad, y ha habido una participación masiva en todas las actividades”.

‘La Leyenda Continúa’ analizará en detalle la concentración, de cara a detectar errores que puedan corregirse en próximas ediciones. “De lo que no hay duda es de que volveremos; Cantalejo es ya nuestra casa”, concluía Parellada.

