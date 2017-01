WWF denuncia el “abandono” de las Hoces del Riaza por parte de la Junta

Un ornitólogo,en el Refugio de Rapaces. / Guillermo Herrero

Coincidiendo con el 42 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, creado por World Wide Fund for Nature (WWF) a iniciativa de Félix Rodríguez de la Fuente, en lo que fue el primer ejemplo de custodia de un territorio en España, esta organización quiere denunciar el “abandono” que está sufriendo el parque natural de las Hoces del río Riaza por parte de la Junta de Castilla y León. WWF señala, a modo de ejemplo, el descenso en las ayudas para el desarrollo rural sostenible de los municipios del parque natural, que ha descendido de forma drástica desde los 233.841,79 euros en 2005 a tan solo 71.002,56 euros en 2015.

A juicio de la mayor organización conservacionista del mundo, “esta falta de inversión en acciones de conservación está provocando que la evolución de ciertas especies sea negativa, sin que se estén aportando soluciones”. Es el caso de la disminución de las parejas de halcón peregrino, que han pasado de cuatro a tan solo una, el estancamiento de la población de alimoche, que lleva años sin crecer, y un grave descenso de hasta el 70% en apenas 10 años de poblaciones de peces como la lamprehuela.

Para WWF, a la falta de inversiones se une la carencia de una planificación que sirva para organizar y priorizar las acciones de conservación y abordar las amenazas. WWF exige hora a la Junta que apruebe el obligatorio Plan de Uso y Gestión del parque natural, algo a lo que se ha comprometido en diferentes ocasiones. Sin embargo, “han pasado ya doce años desde la aprobación del parque y todavía no se ha elaborado”, critican, advirtiendo a continuación que, “por desgracia, esta situación de abandono no es exclusiva de las Hoces del Riaza, sino que la sufren todos los espacios naturales de la región.

A pesar de estas trabas financieras y burocráticas, WWF también quiere subrayar los importantes logros alcanzados en este lugar emblemático en sus cuatro décadas de historia gracias al apoyo de miles de voluntarios, entidades como el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y la población local. Entre los avances más importantes destaca la mejora de hábitats degradados, con la restauración de 25 hectáreas de bosque autóctono, o la buena tendencia de la colonia de buitre leonado, con 633 parejas en la actualidad.

WWF quiere comenzar el año 2017 con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo rural sostenible que sea compatible con los valores del espacio natural y para hacer frente a los nuevos retos, para que este proyecto iniciado por Félix Rodriguez de la Fuente continúe funcionando muchos años más.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.