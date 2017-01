La Unión se duerme en Palencia

El jugador de la UD El Espinar San Rafael corta un balón por alto en el partido frente al CD Castilla. / A. TORREÑO

El Espinar San Rafael cayó ante un rival de la zona baja como el CD Castilla en su visita a Palencia. Le costó coger la medida al partido jugado en horario matinal y cuando entró en juego ya iba perdiendo por tres goles. Reaccionó en la segunda mitad con un gol de Teo, pero la brecha era demasiada amplia para amarrar el empate.



Quizás fuera lo inhabitual del horario matinal, pero La Unión salió dormida al partido. Cuando se quiso dar cuenta de dónde estaba , llevaba un 3-0 en contra en apenas 28 minutos de juego.



El primero de ellos se produjo en el minuto 11 del enfrentamiento tras un centro por banda derecha que Ander, completamente sólo en el interior del área pequeña, remató a placer a las mallas de la portería espinariega.

El segundo llegó en el 24 por otro balón colgado desde la misma zona, que no llevaba peligro, pero que no atajó bien el guardameta Gerardo, quizás molestado por el sol, y el balón suelto lo remachó el delantero del conjunto palentino Kim. Y el tercero, cuatro minutos más tarde por la otra banda tras una internada de Juan que se presentó solo ante el portero verdinegro al que batió por bajo, sin remisión.



No es que el Castilla estuviera bordando el fútbol, es que El Espinar no estaba metido en el partido. Todos los balones divididos eran para los palentinos, y el carril izquierdo de ataque de los locales era un filón, ya que siempre se presentaban en superioridad. La Unión pareció despertar un poco y pasó a tener el dominio del juego, bien por iniciativa propia o por relajamiento del equipo palentino, y realizó su primer disparo a puerta por mediación de Pablo.



Se intensificó el dominio verdinegro y en una falta ensayada el balón acabó en los pies de Víctor, que dio el pase de la muerte sin encontrar rematador. Dos minutos después fue Jaime quien, con un potente disparo desde 30 metros, pudo anotar pero su disparo salió lamiendo el larguero. Con poco más se llegó al final de la primera parte.

Luis Martín, técnico de los segovianos ante la ausencia de su primer entrenador Luis Bertó, revolucionó el equipo e introdujo tres cambios de golpe antes de comenzar la segunda mitad. Entraron Teo, Guille y Pedro y salieron Edu, Víctor y Aguado. Buscó el técnico espinariego más mordiente arriba y dejó una defensa de tres.

La reacción La Unión continuó con la tónica de los últimos diez minutos del primer tiempo, dominando , pero con más peligro y más continuidad y en siete minutos logró acortar distancias en una saque de esquina que rechazó la defensa palentina y Teo, desde el borde del área, enganchó una volea que se introdujo violentamente por la escuadra de la portería palentina. Un gran gol que pareció dar alas a El Espinar, a la vez que llevaba preocupación a las filas del Castilla Palencia.



Los visitantes dominaron territorialmente, combinando bien en el centro del campo, pero arriba no acababan de concretar y perdían balones antes de crear la ocasión. Paradójicamente fue en este tramo cuando el Castilla dispuso de las mejores oportunidades a la contra, con balón al palo incluido. Los últimos 20 minutos fueron de dominio infructuoso de los espinariegos, sin apenas llegada, mientras los locales aprovechaban para salir a la contra llevando mucho peligro.



En definitiva, resultado justo ayer en el campo Pan y Guindas y en el que La Unión no dio las prestaciones de la semana anterior, por lo que ya mira al derbi provincial de la próxima semana ante el Unami que se dirimirá en Los Llanos.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.