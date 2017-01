Vibus cree que el pliego de la línea de bus de Segovia a Madrid no cubre las necesidades

La concesionaria actual del servicio Madrid-Segovia es La Sepulvedana, que podrá optar al nuevo contrato. / KAMARERO

El nuevo pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio de transporte por carretera que unirá Segovia con Madrid —publicado el jueves 12 en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— no convence a todos los usuarios del autobús, que dependen de él cada día para ir a trabajar o estudiar desde la provincia segoviana hasta la capital de España.

Así, desde la plataforma de Viajeros del Bus de Segovia (Vibus) considera que “el nuevo pliego de la línea Madrid-Segovia de autobús es negativo y no satisface las necesidades de los usuarios segovianos”. Entre los aspectos negativos del pliego, señalan desde Vibus en un comunicado que “hay un error en el kilometraje, que se lleva arrastrando desde hace muchos años, cuando se estableció 102 kilómetros entre las dos ciudades, mientras que la distancia real media (entre semidirectos y directos) es de 90 kilómetros”.

La plataforma critica también que se haya reducido el número de rutas, pasando de las 22 actuales a trece, nueve menos; y que hay paradas no reflejadas en el pliego, como las de Ortigosa del Monte-Cruce y Los Ángeles de San Rafael en los servicios semidirectos o universitarios a Madrid.

Los usuarios lamentan también que “las baremaciones del concurso son las mismas que las empleadas en otros concursos, sin tener en cuenta la singularidad de esta concesión: distancia corta; muchos viajeros diarios de ida y vuelta; necesidad de frecuencias, no tanto de precios debido a la existencia de los bonos, etcétera”; a lo que añade que “se le da un valor del 45 pro ciento a la oferta de tarifas frente a un 10 por ciento solo para las expediciones (en el pliego de Ávila-Madrid era un 35/20), en nuestra opinión, un valor excesivo para una cosa y ridículo para la otra. No se da la opción de ganar puntos al ofertar descuentos a niños, jóvenes, mayores de 65, como sí se daba en el pliego de Ávila”.

Positivo Desde Vibus Segovia consideran también que hay ciertas cosas positivas en el pliego de condiciones para el servicio de autobús, como el establecimiento de un calendario universitario. “Las cuatro rutas universitarias deberán ser realizadas desde el 1 de septiembre al 30 de junio. Así se acaba con los problemas de siempre en los que la empresa inicia y finaliza el curso escolar cuando quiere”, señalan. Además, con las matrices de tráfico en las rutas universitarias, “a partir de ahora, las rutas universitarias podrán recoger a la vuelta viajeros de pueblos para ir a Segovia o a otros pueblos de la N-603. Ahora no les permiten utilizar esos autobuses”.

Respecto a las expediciones mínimas, dicen desde Vibus que “el problema de la concesión actual es que el mínimo de la concesión era muy bajo. Según la empresa La Sepulvedana, ese mínimo en las rutas Madrid-Segovia era de 14 viajes de ida y vuelta y 2 sencillos (de lunes a viernes); 11 de ida y vuelta y 1 sencillo (sábados) y 10 de ida y vuelta (domingos); cuando ellos estaban realizando más de el doble de lo mínimo que les marcaba el Ministerio. Debido al crecimiento demográfico y los nuevos tiempos, ese mínimo debía ser modificado y aumentado. Por eso, propusimos al Ministerio que el mínimo de expediciones que se incluyeran en el pliego fueran exactamente las que se están realizando actualmente por la empresa. Esto garantiza, que si una empresa quiere ganar, tiene que ofertar más expediciones que las que hay ahora, por lo que las frecuencias aumentarán”.

