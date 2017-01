La compraventa de viviendas ralentiza su crecimiento en la provincia en noviembre

En Segovia sigue aumentando la compraventa de viviendas, pero a un ritmo menor que en meses anteriores. / KAMARERO

Los últimos datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de manifiesto que la compraventa de viviendas en Segovia aumentó en el mes de noviembre, pero lo hizo por debajo de las medias regional y nacional.

En concreto, en Segovia se formalizaron 105 operaciones de este tipo, lo que supone sólo nueve más que en el mismo mes de 2015, teniendo así un incremento del 9,3 por ciento en tasa interanual. En Castilla y León, con 1.336 viviendas vendidas en noviembre, el

aumento fue del 12,5 por ciento; y en España, con 33.806 operaciones, fue del 17,3 por ciento.

De las 105 casas que cambiaron de propietarios tras un proceso de compraventa en la provincia, 90 eran libres y quince, protegidas. Asimismo, en cuanto a su estado, sólo seis eran de nueva construcción, mientras que las otras 99 eran viviendas de segunda mano.

Fincas En total, en el mes de noviembre fueron transmitidas 1.229 fincas en toda la provincia de Segovia, de las que 633 eran rústicas y 596, urbanas.

Por lo que respecta a las fincas de carácter rústico, la herencia fue el principal motivo para que pasaran a sus nuevos dueños, con 269 casos. Además, 195 fueron vendidas; once, donadas; una, permutada; y 157 cambiaron de manos por otros motivos.

En cuanto a las 596 fincas urbanas —262 viviendas, 75 solares y 259 calificadas como ‘otras urbanas’—, se registraron 201 casos de compraventa; 138 herencias; once donaciones; y ninguna permuta. Las 246 restantes cambiaron de manos por procesos de otro tipo.

De las 262 casas ubicadas en cascos urbanos cuya propiedad fue transmitida, además de las 105 que fueron vendidas, 81 pasaron a sus nuevos dueños tras una herencia y tres fueron donadas. Las otras 73 cambiaron de manos tras un proceso de otro tipo y no tuvo lugar ninguna permuta.

