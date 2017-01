Errores demasiado caros

Carlos Villagrán es frenado de manera contundente por la defensa del Alarcos en un momento del partido. / E.A.

El Viveros Herol Nava sumó en la cancha del Alarcos los mismos errores que en pasados encuentros, y terminó cediendo ante un rival que jugó a placer muchos minutos, y cuando se vio en complicaciones recibió una ‘ayuda’ extra.



La ausencia de Miranda, con un proceso gripal, vino a sumarse a la del lesionado Sergio García en el conjunto navero, que inició el encuentro llevando la iniciativa en el marcador, por más que cada buena acción ofensiva de los segovianos se veía rápidamente contrarrestada por el Alarcos, que con sus ataques rápidos tras el gol en contra no permitía que el Viveros Herol disfrutara de su mínima renta, y mucho menos tuviera una sola opción de aumentar su ventaja.



Durante diez minutos la tónica del partido fue de igualdad, pero bastó con que el Alarcos aumentara su nivel defensivo, tocando siempre a Tello en cuanto recibía la bola para dificultar sus acciones, y frenando a Llopis, que hasta ese momento había marcado cuatro de los siete goles de su equipo, para que del 7-7 se pasara en un abrir y cerrar de ojos al 10-7. Un par de penaltis anotados por Isma Juárez mantuvieron al Viveros Herol lo suficientemente cerca como para frenar el primer arreón local, pero bastó con que Nelson Espino le cogiera el aire a la, por momentos, pasiva defensa segoviana para que las rentas se dispararan hasta los cinco goles.



De nuevo el Viveros Herol Nava se encontraba con los ‘famosos’ cinco goles abajo que tanto daño hacen al equipo, y que tanto cuesta remontar. Un atisbo de reacción puso el 14-11 en el electrónico, pero cuando la defensa parecía funcionar por momentos, el ataque se atascaba, y finalmente con 16-12 se llegó al descanso del partido.

Era evidente que encajando 16 goles en el primer tiempo, era imposible ganar si no se elevaba el nivel defensivo tras el descanso, y a ello se dispuso el equipo de Óscar Perales. Dos goles tempranos de Darío Ajo metieron al Viveros Herol en el partido, y aún pudo bajar la desventaja si no se hubieran perdido algunas bolas por la propia imprecisión en los envíos más que por la presión rival.



Pero con 18-15, y la sensación de que había partido, llegaron un par de controvertidas decisiones arbitrales, con una primera exclusión a Darío Ajo, y una aún más discutible de Samuel Ibáñez cuando el equipo había marcado gol, que dejaron al equipo segoviano con dos jugadores menos en la pista. Jugadores veteranos como Ospino aprovecharon esta situación para poner de nuevo la renta de cinco goles en el marcador, por lo que los segovianos se vieron de nuevo lejos del encuentro, pero en esta oportunidad no por sus deméritos, sino por los de otros.



Después de ver la que habían liado, y que el equipo de casa, después de 45 minutos, acumulaba la escalofriante cifra de... cero exclusiones, los colegiados optaron por cambiar el criterio, dejando por primera vez en inferioridad al Alarcos, que en cuanto se vio con jugador de menos se descompuso hasta que el partido volvió a igualarse, colocándose los visitantes dos abajo (23-21) a siete minutos del final. Pero en los momentos importantes del encuentro volvieron a aparecer los errores ofensivos, Villamarín apareció para tranquilizar a su equipo, y la veteranía de Ospino hizo el resto. Llegó la primera derrota del año para el Viveros Herol, que mostró con el nuevo año los mismos errores que le lastraron en el pasado.

